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2024进博观察：远道而来、应接不暇、满载而归

方经纶
2024年11月09日11:56 | 来源：人民网
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“四叶草”内，一片“热带海滩”热闹非凡——在第七届中国国际进口博览会的国家综合展上，科摩罗展馆凭借独特的海岛风格，吸引了许多观众拍照“打卡”。

根据联合国的最新数据，截至2023年，全球共有45个最不发达国家，其中33个在非洲。今年的进博会，主办方为包括科摩罗在内的37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，提供120多个免费展位。

香料、调味品、手工艺品……各类海岛风味悉数亮相。头一次用上大展台，科摩罗出口促进中心负责人伊姆兰·哈桑·巴尔瓦内直言，“我们使出了浑身解数！”

今年8月份，科摩罗正式加入世贸组织，成为第165个成员国。三个月后，置身全球贸易的璀璨舞台，科摩罗展商更加充满信心。

“我们是非洲的一个岛国，来到这里为了实现大梦想。”伊姆兰·哈桑·巴尔瓦内表示，中国大市场拥有强大的吸引力，参展企业希望借助这次机会打响知名度，寻求进一步的贸易合作。

第七届进博会上，科摩罗出口促进中心负责人接受采访。人民网 方经纶摄

第七届进博会上，科摩罗出口促进中心负责人接受采访。人民网 方经纶摄

交流、展示、采访……马达加斯加的展位上，参展代表罗德里戈·布雷查德头戴本国特色草帽，一边回答问题一边卖力地展示产品，不放过每一次“推销”的机会。“尝尝我们当地的特产呀。”“拿一份宣传手册走吧。”“这是我的名片，搜索这个号码加我的微信！”

香草生产和出口量约占世界市场总量的三分之二，马达加斯加是世界公认的“香草王国”。今年，当地香草产品首次亮相进博会。罗德里戈·布雷查德说，今年首次参加国家展，马达加斯加重点展示综合形象和特色优势产业，期待中国广阔的市场为马达加斯加的香草等特色产品带来新机遇。

第七届进博会国家综合展内，马达加斯加参展代表与观众进行交流。人民网 方经纶摄

第七届进博会国家综合展内，马达加斯加参展代表与观众进行交流。人民网 方经纶摄

进博会步入第七年，从不缺乏“网红”和“爆款”。对于最不发达国家来说，一次进博之旅，意味着跨越山海寻求发展的机遇之行。

为积极落实中非合作论坛成果，推动中非农产品贸易发展，今年，马拉维花生、坦桑尼亚蜂蜜、莫桑比克夏威夷果均首次亮相“四叶草”，与中国采购商、消费者见面。

今年是中坦建交60周年，坦桑尼亚首次在国家展中担任主宾国。展馆中央摆放着两把躺椅，工作人员却无暇坐下休息。桌面上的蜂蜜、红酒、腰果、木雕手工艺品等各类“土特产”，不断吸引着询价的观众。

第七届进博会坦桑尼亚国家馆。人民网 方经纶摄

第七届进博会坦桑尼亚国家馆。人民网 方经纶摄

“与往届采用委托展览的方式不同，今年当地贸易发展局组织了几十家企业实地参展。”坦桑尼亚国家馆中方代表陈彬彬介绍，截至10月8日，坦桑尼亚国家馆已在本届进博会上完成1900多万美元的意向订单。

近年来，进博会通过给予展位搭建、展品运输和人员接待方面的优惠，为非洲农产品打开中国市场、融入全球经济提供平台。今年，主办方扩大非洲产品专区面积，为13个非洲国家的26家企业免费提供展示平台及整体装修，帮助非洲展商提升产品竞争力和品牌形象。

第七届进博会国家综合展安哥拉馆。 人民网 方经纶摄

第七届进博会国家综合展安哥拉馆。人民网 方经纶摄

安哥拉是中国在非洲第二大贸易伙伴。近年来，安哥拉不断受益于进博会的“溢出效应”，参展商品愈加多元丰富。

今年12月1日开始，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。安哥拉中国商会会长顾问贾斯汀·库佩纳拉对此激动地表示，这将吸引更多安哥拉企业努力进入中国市场。

“我们会完善生产标准，提高产品质量，出口更多优质产品，惠及中国及全球其他市场。”贾斯汀·库佩纳拉直言，安哥拉的参展企业有着“雄心壮志”，不只想要展示产品，更希望借助进博会的平台，与全球增进合作，借机实现升级发展。

(责编：申佳平、高雷)
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