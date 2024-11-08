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2024进博观察|“老友”汇“新朋” 共向新未来

2024年11月08日10:03 | 来源：人民网
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进入11月，上海再次迎来“进博时刻”。

首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，展示400多项代表性新产品、新技术、新服务……近年来进博大门越开越大、越办越好，持续吸引全球智慧力量汇聚于此，不断释放向“新”力。

进博会人工智能。人民网 方经纶摄

进博会人工智能专区。人民网 方经纶摄

今年，进博“朋友圈”持续扩容，共计吸引了129个国家和地区的3496家展商参加。其中，有186家企业和机构已连续7年参展。

作为进博 “老朋友”，今年高通公司不仅展示了其在5G和AI领域的全新成果，也携手国内众多产业伙伴带来一系列新终端、新合作和新体验。“借助进博平台，高通不断深化中国产业伙伴合作，持续缩小AI在云端和终端间差距，为各行各业转型升级提供‘智算底座’。”高通中国市场部技术市场总监李永钢说道。

可回收风机叶片。该产品以新型树脂作为材料，可在使用周期结束后回收利用，减少环境污染。人民网记者 王仁宏摄

可回收风机叶片。该产品以新型树脂作为材料，可在使用周期结束后回收利用，减少环境污染。人民网记者 王仁宏摄

老朋友热情不减，首次参展的新朋友亦诚意满满。今年，进博“新生”立邦特意将首展选在新材料专区，带来两款全球首发产品。

“这款智慧路面标识漆能明显提升道路标线能见度和耐磨度，更易被激光雷达识别感知，可同时满足自动驾驶和传统驾驶需求。” 立邦中国首席执行官钟中林介绍道。

“尽管今年第一次来进博，但我们深耕中国已有30多年。” 钟中林表示，技术推动产业变革，材料创新也要跟上转型步伐。希望借助进博这一开放平台，展现立邦在不同领域推进可持续发展的最新成果，更快推动展品变商品、商品变‘爆品’。

在汽车制造展区，高精度智能检测装备正在模拟检测汽车车身。人民网记者 王仁宏摄

在汽车制造展区，高精度智能检测装备正在模拟检测汽车车身。人民网记者 王仁宏摄

新老汇聚，培育科技新意、市场潜力和发展活力，亦助力中国市场释放更大魅力。

“深耕四十年，我们始终致力于成为‘中国的海克斯康’。” 海克斯康制造智能大中华区商务运营事业群副总裁詹亚南向记者表示，目前，海克斯康在中国共有5大研发中心，6大生产基地和25大方案中心，核心软件、硬件在中国市场均已实现本地化研发、本地化知识产权及本地化生产。

“我们连续参加，就是希望充分把握中国的绿色机遇，在合作创新中推动全球能源向清洁低碳、安全高效方向发展。” 西门子能源有限公司副总裁、西门子能源电网科技集团大中华区总经理王肩雷表示，在展会期间，西门子能源已与国家电投、中国华能、中国电力技术装备等多家国内企业“牵手”签署备忘录和意向书，各方将在绿色能源技术、燃机轮机、输电等领域开展合作。

以开放汇合作、以创新促共赢。众多跨国企业以进博为桥，一个个博采众长、双向奔赴的精彩时刻，正汇聚成一篇篇互利互惠、开放共赢的“进博故事”。

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(责编：王仁宏、高雷)
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