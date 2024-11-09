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进博会上看智慧医疗：数字化转型步伐加快

2024年11月09日15:43 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （记者许维娜）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，日喀则市副市长、桑珠孜区委常务副书记、常务副区长、青岛市第十批援藏干部人才组领队王东岳，海尔生物医疗公共卫生事业部副总经理李宗雨一同做客人民网《人民会客厅·进博时刻》访谈，围绕医疗援藏及相关话题展开深入交流与分享。

“对新时代共享未来，有了新的认识，这是我们国家举办的一次非常重要的对外展示。”王东岳表示，这是他第一次来到进博会现场，深刻感受到了进博会的独特魅力。此次与海尔生物医疗联合发布的“桑珠孜区医共体信息化建设成果”，开启了分享医共体信息化建设经验的新篇章。

李宗雨说，今年是公司第五次连续参展进博会，进博会是开放合作的平台，为企业合作提供绝佳时机，带来企业创新参与援藏工作的新契机。

谈及援藏工作，王东岳介绍，青岛市与桑珠孜区结缘于1994年，30年来，青岛历届市委、市政府先后选派多批党政干部和技术人才支援桑珠孜区。如今，桑珠孜区在经济、教育、医疗等方面取得积极成果，地区生产总值、农牧民人均可支配收入大幅增长。青岛市第十批援藏干部人才组自2022年7月进藏以来，投入资金实施多个援建项目，增进民生福祉。

在医疗援助方面。王东岳表示，30 年来，青岛医疗援藏不断推进。从选派医生支援到医院等级评审，从建设标准化卫生院到推进 “组团式” 援藏，从巡回医疗到成立医疗志愿者服务队。在提升医疗资源总量方面，建设完善区乡村三级医疗卫生机构，选派医疗人才帮扶，打造重点科室。在医疗人才支援方面，众多医疗卫生技术干部和人才干部持续支援医院建设。

通过进博会这一开放平台，李宗雨介绍了创新打造的桑珠孜区智慧医共体。目前，该智慧医共体已实现区域内多家医疗机构的互联互通，满足了18万名居民的医疗需求。

“在本届进博会上，我们带来了四个智慧场景方案。随着人工智能、大数据、5G等信息技术不断被推广，远程医疗、智慧医疗创新模式将给基层卫生体系的智慧化发展带来更多活力。”李宗雨说。

(责编：王震、高雷)
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