人民网北京11月9日电 （记者任妍、栗翘楚）在每届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，医疗器械及医药保健展区一直是最火爆的展区之一。从世界之最到国货之光，从全球首创到中国首发，在第七届进博会上，医疗器械及医药保健展区展出诸多国际领先的尖端技术和创新成果，通过进博会的平台，持续释放溢出效应，在医疗创新科技成果与医患之间架起了一座健康之桥。

“今年参加进博会感觉规模更宏大了，明显地发现大家对健康的关注度更高了。”在第七届进博会期间，全国防控重大慢病创新融合试点项目秘书长、中华医学会健康管理学分会常委兼秘书长王占山，钮曼医疗董事长温晓强，做客人民网《人民会客厅·进博时刻》专访。

温晓强表示，今年是钮曼医疗第七次参加进博会，随着人口老龄化进程不断加速，公司把提升功能的技术方式带到中国来，希望在中国市场能够帮助更多的人实现健康中国，健康家庭的梦想。

当前，随着人们对于健康的重视程度越来越高，由此带来了更广阔的健康需求。在今年进博会上，钮曼医疗携全生命周期健康解决方案和智能健康科技亮相，向中国市场展现医疗科技、健康管理和智能化设备融合的医疗生态系统。

作为一个长期性、系统性工作，慢性病防控是我国健康战略当中的重要一环。从完善慢性病监测体系，到推进慢性病分级诊疗，再到建成400余个国家慢性病综合防控示范区，我国全面实施综合防控策略，逐步建立起了覆盖全国的慢性病防治服务体系。

王占山表示：“近年来，随着经济社会不断发展，老百姓更重视健康了，大家在想我怎么能不得病，晚得病、少得病。我们也在开展健康企业高质量职场健康管理，以及全国防控试点项目。”

“我们今年推出的主要产品是心脏彩超负荷功率、负荷超声的计测平台。推出了心脏核磁MR测力计平台，可以在运动状态下去做心脏核磁，为临床医生提供了更具有参照性的场景，去判断疾病的检测确诊。”温晓强说。

(责编：王震、高雷)

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