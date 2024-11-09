人民网上海11月9日电 （记者许维娜）第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，上海莱士副董事长、总经理徐俊做客人民网《进博会客厅》访谈，深入探讨了行业发展动态。

“进博会搭建了合作共赢的平台，充分展示各方扩大合作的意愿，让中国大市场成为世界共享的大市场，也为全球企业带来新机遇。”徐俊表示，希望能通过进博会，携手行业生态伙伴，共同推进健康中国建设，更好地满足人民对美好生活的向往和追求。

徐俊介绍，海尔集团旗下的大健康生态品牌盈康一生已经连续五年亮相进博会，成为该盛会的“常客”。在今年的博览会上，该品牌带来了超过30款创新产品，其中一半是首次发布或首次展出。现场重点展示了智慧生物样本库、智慧公卫、智慧医疗、智慧血液生态四大核心场景四大核心应用场景。特别是智慧血液生态，此次是首次向公众展示。

目前，上海莱士作为盈康一生生物科技的重要布局，公司在“拓浆”与“脱浆”的领域已经推进了若干重要的阶段性进展。徐俊表示，随着中国老龄化问题日益严重，公司计划在血液制品领域，尤其是白蛋白和免疫球蛋白的研发上，进一步拓展新的临床应用，特别是在阿尔茨海默病、中风、老年性肺炎等日益受到关注的病症上。此外，公司还将提高血浆的综合利用率，开发国内迫切需要的孤儿药和创新药物，以期为中国的病患带来福祉。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经