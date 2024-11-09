面对新一轮科技革命和产业变革，国家大力支持科技企业创新发展，并积极推动金融机构构建适应创新的金融体系，为科技企业提供精准支持。

中信银行紧随国家战略，通过设立科技金融中心、构建“股-贷-债-保”一站式综合金融体系，致力于为科技企业提供涵盖全生命周期的综合服务。在国家核心产业带之一的长三角地区，中信银行已经成为推动苏州、合肥等城市加速科技创新和产业升级的重要力量，为区域“专精特新”企业注入了高质量发展的金融活水和强劲动能。

日前，媒体团走访了苏州和合肥高精尖企业，通过实地探访和深度对话，真实再现创新的科技金融如何为各类企业提供坚实支撑，全面激活区域科技创新动力。

从AI应用到家电智造 苏州站上科技创新高地

走进苏州工业园区内的思必驰科技股份有限公司（以下简称“思必驰”），公司大厅内，企业自主研发的智能语音芯片、中央吸顶麦、一系列会议转写产品、智能座舱产品和对话式人工智能平台吸引了记者的目光。

据介绍，思必驰拥有多项AI语音技术创新，广泛应用于智能家居、车联网、轨交、政务等领域。然而，快速发展的同时，思必驰也面临资金需求与资源整合的挑战。自2021年起，中信银行便与思必驰展开深度合作，依托中信集团“企办区域中心”平台，向企业提供了一揽子综合金融服务。

在“云+芯”战略布局期间，中信银行不仅为企业提供了近1亿元的授信支持，还在股权融资、上市保荐等方面给予协同助力。思必驰董事长高始兴说道：“中信银行对行业发展有自己的理解和认知，服务团队的学习能力也很强，中信银行始终走在前线，深入企业了解企业。”

随后，记者一行参观了苏州的另一家科技明星企业——莱克电气，这是一家以高速整流子电机和无刷数码电机为核心技术的环境清洁和健康生活家电研发制造企业。随着业务的扩张，莱克电气对资金流转和风险管控的需求也与日俱增。

“今年刚好是莱克的30周年，也是和中信银行合作的30年。中信银行不断发力创新金融产品，在全球不同区域开疆拓土，更好助力企业走出去、走向全球。”莱克电气负责人介绍。

在中信银行总行的指导下，苏州分行在金融授信、国际业务、高管私行等多个领域深化合作，切实为莱克电气的全球化布局提供了坚实的资金支撑和细致服务。

思必驰和莱克是苏州创新企业矩阵的缩影。苏州工业门类齐全，产业基础雄厚，目前拥有1.34万家高新技术企业、2.23万家科技型中小企业和264家境内外上市公司。

中信银行苏州分行在总行的指导下，积极抢抓长三角一体化战略中的发展机遇，围绕苏州强大的创新企业矩阵，加强融融协同、产融协同，在苏州广阔市场中积极作为。截至2024年6月，苏州分行已经同超过90%的苏州地区上市公司达成了合作。

传统产业与高精尖交相辉映 合肥科创加速突围

近年来，安徽省深入实施创新驱动发展战略，推动战略性新兴产业在合肥集群化、规模化发展，初步形成了涵盖人工智能、新能源汽车、集成电路等多个领域的产业集群。合肥还获批“科创金融改革试验区”，吸引了大量国内外知名企业落户，有效带动了区域经济发展。

作为落户安徽的股份制商业银行，中信银行合肥分行在总行指导下，发挥中信集团金融全牌照、产业广覆盖的协同优势，积极践行社会责任、服务实体经济，与区域经济发展同频共振，共荣共生，全力支持在皖企业成长壮大、蓬勃发展。

安徽三宝棉纺针织投资有限公司（以下简称“安徽三宝”）是一家集功能性纺织新材料研发、设计、生产、销售为一体的高新技术企业，其子公司吉祥三宝高科纺织研发生产的仿鹅绒结构高保暖絮片，曾作为选手服装原材料亮相冬奥会。

据悉，2022冬奥重点专项原材料攻坚期间，中信银行为安徽三宝提供了1000万元无抵押“科创e贷”，为研发与生产注入了充沛的资金支持，成为公司业务跃迁的关键动力。“虽然合作时间短，但中信银行的金融服务全面周到，审批流程简单快捷，特别适合我们这种前期需要大量研发投入的企业，未来也希望可以继续长期合作。”安徽三宝相关负责人表示。

在总行的指导下，中信银行合肥分行的科技金融服务还深入皖北小城，为界首市这样的传统农业县域插上科技创新的翅膀。

走进天鸿新材料股份有限公司厂区，干净整洁的车间里，现代化的生产设备井然有序地运转着。公司生产的锂电池隔膜材料是新能源汽车和储能行业的关键部件，凭借“干法单拉”技术，成为这一领域的国内佼佼者。

成绩背后，离不开中信银行提供了坚实的金融支持。2023年，在公司新增八条生产线、急需资金的关键时刻，中信银行合肥分行在总行指导下，仅用一周时间便为其发放了1000万元纯信用贷款，帮助企业顺利完成扩产。

天鸿新材料股份有限公司董事长胡伟表示：“中信银行的支持不仅为我们解决了燃眉之急，更带来了坚定的信心。”目前，天鸿新材料的锂电池隔膜材料已经应用于新能源汽车、储能等行业，为合肥的新能源材料行业注入了强劲动力。

在界首市的环保企业——安徽瑞琦塑胶科技有限公司（以下简称“瑞琦塑胶”）工厂院内，又堆积满了即将出厂的循环利用的环保材料。

瑞琦塑胶的核心工艺在于将废旧塑料资源回收再利用，实现绿色经济的闭环生产。然而，循环利用和环保材料产业特有的高投入和长回报周期，意味着瑞琦塑胶需要大量的前期投入，传统金融机构难以为企业提供所需的持续资金支持。

中信银行专门成立团队，为瑞琦塑胶量身定制了纯信用贷款方案，以远低于市场水平的利率，向企业提供了1000万元资金支持。“这笔贷款不仅利率低，而且放款速度极快，让我们的智能工厂得以快速运转起来，也为产学研协作提供了保障”，企业董事长梁丽说。如今，瑞琦塑胶的环保材料产品已经被广泛应用，成为界首市绿色经济的标杆企业，并为当地循环经济发展作出了突出贡献。

从苏州、合肥到界首，从区域经济中心到皖北小城，从高新技术企业到传统环保企业，从轻资产到重投入，中信银行通过系列创新模式，展现了科技金融服务的多样化和高效性。

通过“基金+”服务生态圈，中信银行在全生命周期内为苏州与安徽等地的科技企业提供了包括募、投、管、退等环节的深度服务，确保资本与科技深度融合，推动地方科技企业在创新赛道上稳步前行。

随着科技创新的加速，未来将需要更多中信银行这样的科技力量加入进来，持续深化科技金融服务创新，进一步助力全国范围内科技企业的发展壮大，书写出更多金融支持科技创新的生动故事。

(责编：崔元苑、李源)

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