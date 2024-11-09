11月7日，由中国太保旗下中国太保产险主办的“智绿远航 质创未来”——保险助力航运高质量发展2024国际论坛在国家会展中心（上海）举行。来自航运业、金融界、专业智库等领域的国际国内学者和媒体嘉宾共同探讨保险如何助力航运高质量发展。

中国太保总裁赵永刚在致辞中表示，中国航运业市场规模巨大，技术应用场景丰富，应牢牢抓住保险助力航运高质量发展的时代机遇，充分体现保险助力航运高质量发展的担当作为，积极应对低碳转型对航运高质量发展带来的机遇挑战。

本次论坛围绕保险如何助力航运高质量发展进行探讨，聚焦海上交通、数智航空与航运脱碳三个方面，分享交流了当前航运业发展趋势与挑战，以及中国太保产险助力航运高质量发展的最新实践成果。除上海主会场外，中国太保产险还在全国40家分公司设立了分会场。

上海海事大学校长初北平、希腊航运金融协会主席乔治·西拉达基斯，分别从国内国际视角就航运业的发展趋势、挑战进行了开篇演讲；SOP船东互保协会香港分公司行政总裁吴敏毅作题为“保险助力航运高质量发展”主题演讲，中国太保产险区域协同发展总监（长三角）徐峰从保险公司视角，展示了保险如何助力航运业高质量发展；国家邮政局政策法规司原一级巡视员、副司长靳兵（司局正职）作题为“数智航空物流发展进入新阶段”主题演讲，中国太保产险副总经理李超作题为“你在云端 我在身边 保险助力航空高质量发展”成果展示；必维中国氢能业务总监刘忠勇作题为“全球视角下航运脱碳革新之路”，中国太保产险副总经理陈森作题为“保险助力船舶绿色发展新成效 激发航运新质生产力”成果展示。

(责编：崔元苑、李源)

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