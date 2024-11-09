人民网上海11月9日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”）副总裁刘广源做客《人民健康会客厅》时表示，希望通过进博会，充分展现中华老字号中医药企业的魅力，链接产业链上、中、下游合作伙伴，共同探讨中医药在全球健康领域的发展机遇与挑战，助推中医药现代化和国际化进程。

本届进博会上，东阿阿胶设置了富有中医药文化特色的展位，展示了东阿阿胶品牌产品矩阵，策划并实施了中医药文化弘扬、新品发布、创新研发和产业链建设等方面的15项主题活动，向全球展示了东阿阿胶传承创新中医药文化的使命担当。

刘广源表示，为强化科技驱动，东阿阿胶布局构建了“一中心三高地”研发体系，与十余位院士、国医大师，以及20余所一流科研院所、高校推进“产学研”战略合作，建立联合创新实验室，共同打造具有国际影响力的中药研发体系，开发更高价值、更符合年轻化消费趋势的滋补健康产品。

进博会是我国构建新发展格局的重要窗口和推动高水平开放的关键平台。刘广源表示，参加进博会是为了向世界传递中医药产业自我变革的决心和信心，让热爱中医药的人们感受到、体验到中医药领域的现代化、科技化成果，满足人民对健康生活的需求。

“我们提倡文化、产业‘双轮驱动’。文化是根，产业是基础。双轮驱动不仅要带动产品创新，更要带动文化创新。我们希望东阿阿胶搭建的中医药文化创新发展‘小平台’，更快地融入中华民族发展的‘大舞台’，加速传播中华优秀传统文化，与世界优秀文化双向奔赴，促进世界和谐发展。”刘广源说。（赵晓彤对此文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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