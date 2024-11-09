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李潮东：进博会播下更多创新合作的“种子”

2024年11月09日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，如新大中华高级副总裁暨北京代表处首席代表李潮东做客访谈时表示，当前中国经济对全球经济发展具有举足轻重的影响，推动着全球经济继续深度融合、互惠互利、共赢发展。进博会播下了更多创新合作的“种子”。

谈到如何看待中国经济发展时，李潮东表示，中国经济有自身的韧性，产业门类非常齐全、供应链高度配套，工业化门类齐全的程度少有国家可以比肩。

从首届到第七届，进博会播下的创新合作的“种子”，如今已落地开花，枝繁叶茂。“中国大市场是吸引大批外国企业、外国资本进入的动力。”李潮东表示，当前优化营商环境已经成为激发市场活力、进一步吸引和提振国际投资的关键因素，是各国推动经济转型升级的共同追求。

他说，改革开放以来，我国陆续实施了一系列改善营商环境的政策法规，不断地让法律法规能够更加符合经济社会发展的需要。

“中国依托超大规模市场优势，进口也在为各国经济发展和全球经济复苏提供动力。”他说，通过举办进博会，中国主动张开双臂，为世界提供了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

(责编：王震、高雷)
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