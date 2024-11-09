人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第七届进博会溢出效应论坛举办“数据创新—跨境电商新动能”圆桌对话

2024年11月09日18:12 | 来源：新华网
小字号

11月8日，由上海公共关系协会、华夏经济发展研究院主办，万里智库等机构合办的第七届进博会溢出效应论坛在上海虹桥举办。政府、企业、商会协会、智库机构、媒体等领域300余人参会。

在圆桌对话环节，万里智库秘书长赵悦、国家行政学院经济学部副主任许正中、上海临港新片区跨境数据科技有限公司总经理李晶、上海市融资担保中心规划部长张弘、美国马里兰州商务厅东亚事务高级主管曾慧敏、上海金融与发展实验室前沿金融研究中心主任邹传伟就“数据创新—跨境电商新动能”主题进行了深入讨论。

跨境电商近年来是中国经济对外开放的一大热点，海关总署最新初步测算数据显示，2024年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中，出口1.48万亿元，增长15.2%；从全球范围来看，全球跨境电商市场也在持续增长。根据《全球数字贸易发展报告2024》，全球数字贸易总额从2021年的6.02万亿美元增长至2023年的7.13万亿美元，年均增速为8.8%。其中，跨境电商的年均增速为6.2%。

本次论坛上相关嘉宾结合各自实践，就跨境电商在中国和全球发展潮流趋势、区块链与数字货币跨境支付结算、中小企业跨境电商融资担保、数据产品跨境交易发展前景等前沿话题展开了专业讨论。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第七届进博会溢出效应论坛举办“数据创新—跨境电商新动能”圆桌对话
　　11月8日，由上海公共关系协会、华夏经济发展研究院主办，万里智库等机构合办的第七届进博会溢出效应论坛在上海虹桥举办。政府、企业、商会协会、智库机构、媒体等领域300余人参会。…
李潮东：进博会播下更多创新合作的“种子”
　　人民网北京11月9日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，如新大中华高级副总裁暨北京代表处首席代表李潮东做客访谈时表示，当前中国经济对全球经济发展具有举足轻重的影响，推动着全球经济继续深度融合、互惠互利、共赢发展。进博会播下了更多创新合作的“种子”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部