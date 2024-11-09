11月8日，由上海公共关系协会、华夏经济发展研究院主办，万里智库等机构合办的第七届进博会溢出效应论坛在上海虹桥举办。政府、企业、商会协会、智库机构、媒体等领域300余人参会。

在圆桌对话环节，万里智库秘书长赵悦、国家行政学院经济学部副主任许正中、上海临港新片区跨境数据科技有限公司总经理李晶、上海市融资担保中心规划部长张弘、美国马里兰州商务厅东亚事务高级主管曾慧敏、上海金融与发展实验室前沿金融研究中心主任邹传伟就“数据创新—跨境电商新动能”主题进行了深入讨论。

跨境电商近年来是中国经济对外开放的一大热点，海关总署最新初步测算数据显示，2024年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中，出口1.48万亿元，增长15.2%；从全球范围来看，全球跨境电商市场也在持续增长。根据《全球数字贸易发展报告2024》，全球数字贸易总额从2021年的6.02万亿美元增长至2023年的7.13万亿美元，年均增速为8.8%。其中，跨境电商的年均增速为6.2%。

本次论坛上相关嘉宾结合各自实践，就跨境电商在中国和全球发展潮流趋势、区块链与数字货币跨境支付结算、中小企业跨境电商融资担保、数据产品跨境交易发展前景等前沿话题展开了专业讨论。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经