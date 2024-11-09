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前三季度支持科技创新和制造业减税降费及退税超2万亿元

2024年11月09日22:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月9日电（记者王雨萧）国家税务总局9日发布的数据显示，今年前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。

　　记者了解到，这其中，研发费用加计扣除等支持加大科技投入、成果转让和科技人才引进及培养的政策减税降费及退税约8937亿元；先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等支持制造业高质量发展的政策减税降费及退税约8107亿元；高新技术企业减按15%税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税约3025亿元；购买500万元以下设备器具一次性税前扣除等支持设备更新和技术改造的政策减税约800亿元。

　　在税费优惠等政策支持带动下，今年以来科技创新和制造业发展持续稳步向好。增值税发票数据显示，从创新发展看，1至10月，高技术产业销售收入同比增长11.4%；数字经济核心产业销售收入同比增长7.4%。从制造业看，1至10月，制造业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长5.3%、8.5%和8.7%。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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