人民网上海11月9日电 （记者车柯蒙）1964年首次进入中国市场的皇冠轿车参展、额定功率为300kw的TL Power300燃料电池系统（双系统）全球首展、埃尔法福祉改装试作版全球首秀……在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，连续7年参展的“全勤生”丰田，展示了为实现碳中和以及共同创建美好生活方面的举措和努力。

今年，恰逢丰田进入中国市场60周年。在进博会展台，1964年丰田首次进入中国市场的皇冠轿车，与顺应时代发展与用户审美、需求变化的全新皇冠同台参展。当历史悠久的“老爷车”遇上智能电混双擎的新生代，品牌继承在中国沉淀发展的经验，并继往开来、不断进化的决心进一步彰显。

中国市场广博而多样，无论是能源供给还是地形气候，造就了不同的移动出行需求。据丰田汽车（中国）投资有限公司品牌沟通部部长徐一鸣介绍，品牌通过多路径新能源技术，为不同地区及生活方式的人们，提供多样化的解决方案。

在氢能技术方面，丰田着重在商用车领域发力，展出了相当于氢燃料电池车“心脏”的3款燃料电池系统。其中，全球首次展出的额定功率为300kw的TL Power300燃料电池系统（双系统），已率先搭载在49t燃料电池牵引车上。在纯电动车方面，即将上市的bZ3C与铂智3X两款车型引发参展观众关注。

与此同时，能够储存太阳能光伏、风力发电等可再生能源电力的丰田Sweep储能系统在中国首次亮相，该系统可兼容不同种类、不同衰减程度的退役电池，并入电网后能够起到削峰填谷、调压调频等作用。“这有望解决电动化汽车时代，车载废旧电池越来越多的课题。”徐一鸣说。

进博会上，bZ3纯电动（福祉版）以及埃尔法福祉改装试作版两款车型齐亮相。“一切产品与技术都是为了‘人’能够更加便利地出行、享受移动出行过程中带来的乐趣。”徐一鸣表示，希望全方位助力全国超过3亿的老年人、残障人士的移动出行。

(责编：申佳平、高雷)

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