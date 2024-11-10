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“只要够喜欢，我就愿买单”——“双十一”年轻人消费观察

2024年11月10日04:55 | 来源：新华网
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新华社北京11月9日电（记者卜寄傲、张璇、王楚天） 从《黑神话：悟空》带火旅游目的地，到国货潮品持续走红……一段时间以来，“悦己”兼具“理性”的消费观念在年轻人中影响越来越大。“双十一”来临，年轻人消费有哪些新亮点？

“悦己消费”成潮流

多个电商平台的消费数据显示，骑行、滑雪、露营、观演这些“悦己消费”、沉浸体验消费越来越受到年轻消费者的青睐。

2024年10月3日，观众来到首钢园区观看世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯赛。新华社记者 张晨霖 摄

2024年10月3日，观众来到首钢园区观看世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯赛。新华社记者 张晨霖 摄

“小城热”“反向旅游”方兴未艾，年轻人热爱文旅的步伐从未停止。根据天猫平台数据显示，2024年年初以来，18-29岁年龄段用户翻倍增长，徒步、登山、滑雪等成为他们青睐的户外活动。

在鲜为人知的小县城打卡，驱车十多个小时赶赴偏僻海岛，年轻人告别“人从众”，开始踏足这些充满生活气与人情味、小而美的景点。

四川阿坝州黑水县近日迎来旅游旺季。这里的达古冰川景点有一座咖啡馆，因处在山巅上，被游人称为“全世界最孤独的咖啡馆”，吸引着大量年轻人来打卡。每年这个时节，常住人口1.8万人的黑水县城每天都会涌入上千名海内外游客。

这个“双十一”，不少年轻人涌进直播间，计划年末和冬季旅游，他们一边听着主播推荐的出行线路，一边琢磨着买哪个套餐更划算。“我们推出的旅游专场直播，下单主力群体就是25-35岁的年轻人。”“交个朋友”直播间运营负责人说。

“‘从自己熟悉的地方到别人熟悉的地方去看看’，最能体现年轻消费群体对美好生活期待的需求升级。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说。

2024年2月2日，游客在西安大唐芙蓉园拍照游玩。新华社记者 邵瑞 摄

2024年2月2日，游客在西安大唐芙蓉园拍照游玩。新华社记者 邵瑞 摄

消费观念愈加务实

数据显示年轻消费者变得愈加理性。《2024中国青年消费趋势报告》显示，41.04%受访年轻人表示在购物时，经常有比价行为。

“可以买贵的，不能买贵了。”北京的“90后”孙静是普拉提爱好者，周末总会抽出时间去练习。孙静说：“虽然平时买化妆品的钱是能省则省，但练习普拉提能让自己更健康，即使会员卡几万元一张，也会考虑购买。”

还有很多年轻人响应以旧换新政策，将家里的大件“换新”。“90后”罗伟家里的旧冰箱已经使用了多年，在了解到以旧换新政策后，他决定购买一款新冰箱。补贴后的价格优惠不少，也让他不禁感叹：“以旧换新是真香！”

海南大学国际商学院教授李伟铭认为，消费观念上，年轻人越来越务实，更加注重自己真实的消费体验，更追求产品内在的实用性与个人需求的真实匹配。

国潮产品受热捧

国潮产品与年轻消费者的“双向奔赴”也成了新看点。京东平台数据显示，今年上半年，新中式衬衫、新中式女装套装的成交额同比分别增长超7倍和4倍，手工饰品、箱包配件等国风文创产品成交额同比增长超3倍。

2024年9月12日，在服贸会国家会议中心会场拍摄的悟空文创产品。新华社记者 丁洪法 摄

2024年9月12日，在服贸会国家会议中心会场拍摄的悟空文创产品。新华社记者 丁洪法 摄

对国潮产品的追求不止于“买买买”，越来越多的年轻人愿意沉下心来，进一步深度体验传统文化。和三五好友相约街头巷尾，一起制作创意中式糕点、古风茶饮，设计属于自己的明代风格木雕餐具柜……不少年轻人捧红了一系列网红店、冷门景点、IP周边产品。

“壮锦制成的拎包、童帽等产品，因融入少数民族文化元素，变得更有吸引力。”“95后”邓双双对我国少数民族服饰有着浓厚的兴趣，不仅会在节日庆典时穿，还会查阅相关资料，去博物馆参观学习。

对年轻人来说，好心情才是最“贵”的东西。对商家和厂家来说，年轻消费者的这些新特点，蕴藏着更多的商业机会，或许在不久的将来会催生出崭新的业态。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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