本报北京11月9日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前发布数据显示：截至今年9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%，同比增长3.93%，10余年间增长超4倍。其中，民营企业5554.23万户，同比增长6.02%；个体工商户12532.25万户，同比增长3.03%。

市场监管总局相关负责人分析，经营主体登记注册更加便利，市场活力得到释放，促进了我国民营经济主体数量稳步提升。

前三季度，民营企业发展稳中有进，展现出强大的韧性，全国新设民营企业619.1万户。随着支持民营经济发展的一系列决策部署落实落地，我国民营企业发展环境持续优化，成为推动经济增长的重要力量。

前三季度，东、中、西、东北四大板块分别新设民营企业314.0万户、160.5万户、114.4万户、30.2万户，均保持稳中向好的发展态势。产业结构进一步优化。前三季度，第一、二、三产业新设民营企业分别为16.5万户、82.5万户、520.1万户，第三产业占比超过八成。民生保障方面发展势头良好，“教育”“卫生和社会工作”新设民营企业增速均达到6.2%。

新质生产力成为民营企业发展新亮点。前三季度，新设“四新经济”民营企业271.8万户，约占同期新设民营企业总量的四成。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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