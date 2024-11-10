本报北京11月9日电 （记者欧阳洁）据海关统计：今年前10月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。

前10月，我国一般贸易进出口23.09万亿元，增长3.9%；加工贸易进出口6.53万亿元，增长4%。我国与第一大贸易伙伴东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占我国外贸总值的15.7%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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