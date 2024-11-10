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中国大市场 世界新机遇（进博会观察）

——从进博会看我国超大规模市场优势

本报记者 王 珂 欧阳洁 孙龙飞
2024年11月10日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　进博会是观察中国开放的一个窗口，也是感受中国市场机遇的一个舞台。

　　习近平总书记强调：“中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势，经济发展具备强劲的内生动力、韧性、潜力。”

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“加快培育完整内需体系”“完善扩大消费长效机制”。

　　行走进博会，徜徉各展馆，参展商采购商洽谈热情高涨，成交金额屡屡刷新纪录，折射出中国超大规模市场的巨大潜力和独特魅力，见证了中国在高水平对外开放中发展自己、造福世界的生动实践。

　　超大规模市场释放巨大需求

　　签约金额再创新高！11月6日，中国海洋石油集团有限公司在第七届进博会与26家全球供应商签订进口合同和协议，7年累计签约金额突破760亿美元。“我们的签约采购合同涉及油气全产业链多个领域，涵盖了原油、天然气、深水油气装备、先进技术服务等产品。”中国海洋石油集团总经理周心怀说。

　　11月6日，第七届进博会国机集团交易分团签约仪式上，国机集团与多家合作伙伴签署20项合作协议，签约金额近26亿美元。“进博会为建设开放型世界经济注入了新的动能。国机集团充分发挥市场渠道优势及全球资源配置优势，积极搭建世界高端装备制造与国内沟通交往的桥梁。”国机集团党委书记、董事长张晓仑说。

　　一次次洽谈，一笔笔成交，背后是中国超大规模市场释放的巨大需求。中国持续增强国内消费对经济发展的基础性作用，积极建设更加活跃的国内市场，为中国经济发展提供支撑，为世界经济增长扩大空间。

　　本届进博会，福特汽车展台上的敞篷越野车吸引了不少观众。福特持续深耕中国市场，以个性化、多样化产品和服务满足消费者需求。福特中国总裁兼首席执行官吴胜波说，进博会向世界传递了开放、合作、交流、共赢的信号，也为企业向消费者展示品牌、技术和产品提供了良好契机。

　　亿极中国作为本届进博会创新孵化专区的英国专区合作伙伴，带来了10余个海外参展团队，项目覆盖人工智能、新能源等多个领域。“自2020年首次开展中国业务以来，我们在中国市场已对接200余个项目，引进优秀海外企业30家。”亿极中国总裁陆城宽说。

　　优质全球供给丰富消费选择

　　金典新西兰纯牛奶、金领冠睿护奶粉、牧恩黄油……本届进博会，伊利集团携大洋洲乳业参展，带来多品类优质产品。伊利集团执行总裁刘春喜介绍，伊利将持续加大创新投入，为消费者提供高品质的产品和服务。

　　进博会上，京东超市联合华东食品采购总额达5000万美元的牛肉产品，为国内消费者带来更多优质实惠的选择。京东国际发布的《2024年中国跨境进口消费趋势白皮书》显示，超过80%的消费者对购买进口商品感兴趣，并呈现出愈加多元化、个性化的需求。

　　坐在家中就能通过AR技术试妆、试鞋、试戴手表配饰，戴上“眼镜”就可以进入“球鞋博物馆”……进博会得物APP展台上的消费体验，吸引了众多观众。得物APP相关负责人说，将借助进博会平台，与更多国内外品牌展开合作，为消费者带来更多优质供给。

　　越来越多的全球优质产品，通过进博会平台进入中国大市场，增加了优质供给，丰富了消费选择，激发消费更大活力。

　　精彩“进博故事”不断涌现

　　在进博会途虎养车展台，一个虚拟赛车模拟器吸引了不少观众。人们驾驶这辆赛车，完成超车、进站、换胎等比赛环节，身临其境体验速度与激情。本届进博会，途虎养车携手全球四大知名汽车服务品牌亮相。借助进博会，途虎养车展示与全球知名合作伙伴共同推出的创新产品和服务。

　　从第一届到第七届，进博会一路走来，“展品变商品”“展商变投资商”的精彩“进博故事”不断涌现。

　　本届进博会，丹麦诺和诺德公司带来15款创新药，其中一种用于糖尿病人的全球首个胰岛素周制剂，是该企业启动的“中国同创”项目首个成果。诺和诺德全球高级副总裁兼大中华区总裁周霞萍说，在中国药品审评审批制度改革中，国家药品监管部门推出一系列政策，助推创新药及临床急需药品审评审批不断提速。基于对中国投资环境的信心，今年该企业投资约40亿元用于天津工厂扩建。

　　本届进博会，第三次以参展商和采购商双重身份参会的唯品会，为全球品牌开设入驻服务绿色通道，助力更多优质品牌拥抱中国市场。唯品会有超过1000名专业买手分布于世界各地，累计合作品牌超过4.6万家。唯品会相关负责人表示，借助进博会这一舞台寻找品牌合作伙伴，同时继续派出买手团队，让进博会效应得到更好发挥。

　　进博会开幕当天，入境用户打车订单量同比增加123%，滴滴打车发布的这一数据，印证了本届进博会的强大吸引力。结合放大进博会溢出效应，上海组织“迎进博消费嘉年华”活动，精心组织5个方面的系列活动。在精品美食方面，组织全市万余家环球美食餐厅、百余家老字号餐饮企业，集中推出“进博美食新品”。在精品首发方面，组织“进博首发新潮流”系列活动，让市民更好感受进博氛围、选购全球好物。

　　进博会的精彩还在继续，期待更多全球优质产品亮相，参展商采购商更好把握中国超大规模市场优势，共享中国发展带来的巨大机遇。

　　（人民网记者杜燕飞参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月10日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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