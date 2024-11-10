本报记者 巨云鹏 王崟欣 田 泓

“几十年前第一次来中国的时候，想喝一杯原汁原味的意式特浓咖啡并不容易。现在，随便走到哪里都有好咖啡。”11月7日，在进博会上海会议活动“全球精品咖啡走进中国”论坛上，巴西圣保罗州投资促进局上海代表处首席代表殷吉说起了中国咖啡消费的显著变化，“希望把更多的巴西精品咖啡带到中国市场。”

一杯咖啡，折射开放共享。本届进博会期间，上海首次策划举办进博会上海会议系列活动，以“进一步全面深化改革、推动高水平对外开放”为主题，举办1场主题推介和2场虹桥论坛分论坛，以及89场主题会议、闭门会、圆桌会、成果发布会等活动，进一步促进参会嘉宾的互动交流，助力进博会和虹桥论坛越办越好。

深入互动，共话开放发展

“推动欧洲中小企业在华发展——与政府对话交流”“丝路电商走进东盟”“全球工业品发展论坛”……纵览上海会议各项活动，议题设置上，“国际化”“出海”“跨境”等成为高频词；参会嘉宾中，有国际组织和国际性行业协会负责人、世界500强及行业龙头企业负责人、智库首席专家等，他们从世界各地来到上海，深入交流互动，畅谈开放发展。

“全球精品咖啡走进中国”论坛上，参会的还有国内外咖啡行业机构、企业的代表。“对咖啡行业在中国的发展，每个发言的人都有不同的观点和视角，通过集思广益，可以得出更加完整的结论。”殷吉说，这让他觉得非常有收获。

“双向开放惠及世界经济发展”研讨会上，来自智库、高校、协会及企业等领域的专家学者，围绕“进博会在加快构建新发展格局和推动全球经济发展中的积极贡献”展开研讨，共谋扩大进博会溢出带动效应，推进高水平开放平台建设。

在“双向开放惠及世界经济发展”研讨会上，《进博会蓝皮书：中国国际进口博览会发展研究报告（No.6）》发布。蓝皮书指出，在全球经济活动疲软、增长持续放缓、贸易整体表现低迷、地缘政治风险加剧的复杂背景下，进博会成为中国与世界创新合作、市场对接、产业相融、规则互鉴的国际大平台。

聚焦热点，探讨行业变革

原定下午3点结束，却一直持续到傍晚6点，会后还有不少人继续小范围讨论——这是进博会上海会议“小微工厂的数字化先锋”活动现场的情景。

这场由小微企业“唱主角”的活动，来的是卫浴、机电、食品等不同领域的从业者，但大家就“数字化”话题产生共鸣。“数字化工单系统”“数字化财务管理”“数字社群运营”……这些数字化转型的探索，让小微工厂发生变革，提质增效，也让活动现场气氛活跃。“大家发言直率、专业性强，讨论热烈，相信这样高效的交流未来还将继续。”活动主办方上海黑湖科技有限公司相关负责人说。

包括数字化在内，一系列全球行业热点被纳入本次上海会议活动中，带来了多场火热探讨。

“近几日，华东政法大学就要开设全英文课程‘跨境商业争端解决与国际仲裁实务’。”在“出海新机遇，法治护航行——涉外法律服务论坛”上，华东政法大学涉外法治学院教授、常务副院长冷静谈起了涉外法治人才的培养，“当前的人才培养还存在不足，必须持续推动涉外法治教学和科研水平的提升，培养更多企业出海所需的‘实践型’‘实务型’‘实战型’专业法律人才。”

环境、社会和公司治理，也是上海会议系列活动的热门话题。89场会议中，与此主题相关的多达18场。

“不只需要政策引导，更需要市场的推动。”世界自然基金会上海区域项目主任、中国淡水项目主任任文伟说，“一些企业反映，环境、社会和公司治理的实践与投资之间缺少有效衔接。这当中，绿色金融大有可为。怎么让金融流向在这方面表现好的企业，这一框架亟待构建。”

探讨热烈，相应的具体工具也在上线。相关发布会发布了环境、社会和公司治理数字化常态管理工具，可以帮助企业高效、专业地管理与分析相关数据。

立足上海，深耕中国市场

“进博会作为一个高能级展会，行业论坛十分重要。”展览主办机构英富曼（中国）副总裁张明说，“通过场外研讨会，一些展览性不强的行业能够交换更多信息。场内与场外集聚，不同企业都能通过进博会发现商机、共享机遇。”

2018年，海外精油企业多特瑞抱着“试水”的心态来到进博会，没想到收获了3.8亿元的订单，此后采购金额一路攀升到10亿元。

从第一届到第七届，多特瑞在进博会的展台从9平方米扩展到了300平方米，展示的精油从40种增加到150种，多特瑞中国区总裁麦欧文用“令人兴奋”来形容这巨大的飞跃。今年二季度，该公司的销售业绩比一季度上升28%，这更加坚定了他们实现“2030年公司中国市场成为全球第一”目标的信心。麦欧文表示，“我们将继续立足上海，深耕中国市场。”

“选择上海、选择中国，就是选择未来、拥抱成功。”11月6日举行的投资中国·2024上海城市推介大会上，上海向全球各地企业家、创业者、投资人发出到上海共创宏图大业的热情邀约。

今年6月，有着159年历史的全球农业与食品行业领先企业嘉吉在上海的创新中心完成升级。“我们许多客户的总部也都在上海。通过创新中心与客户近距离交流，我们希望先于客户了解市场、引领市场，为客户提供全新解决方案。”嘉吉中国区总裁管慧丽说。

“进博会是展示上海形象的绝佳舞台，我们以开放为主线，围绕贸易、投资、产业、技术、消费等多个方向举办这些活动，就是为了全方位展示上海发展的良好前景、综合优势和发展机遇，最大程度把进博会的平台优势转化为高质量发展红利，促进更多合作，推动更多新产品、新技术、新服务落地，把更多‘进博流量’转化为‘贸易投资增量’。”上海市商务委员会总经济师罗志松说。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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