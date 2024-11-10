本报记者 白紫微 龚 鸣 孟祥麟

观众在第七届进博会塞尔维亚馆内品尝美食。

唐 克摄

斯洛伐克参展商在本国展台前。

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坦桑尼亚馆工作人员在和观众交流。

本报记者 宦 翔摄

第七届进博会会场外景。

本报记者 伊 霄摄

法国馆设计精致优雅、坦桑尼亚馆非洲风情十足、乌兹别克斯坦馆民族特色浓郁……走进第七届进博会国家综合展，各个国家馆特色鲜明、展品琳琅满目，成为最受欢迎的展区之一。本届进博会国家展有77个国家和国际组织参展，法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦担任主宾国，挪威、斯洛伐克、贝宁、布隆迪、马达加斯加等7个国家和联合国儿童基金会首次参展。通过展示综合形象和贸易投资领域机遇，参展各国和组织展现了与中国密切经贸往来、深化人文交流、共促开放合作的共识与热情。

密切经贸往来——

“我们的购物车又可以进新货了”

斯洛伐克馆展台上，从浙江宁波赶来的采购商张鹏与斯洛伐克参展商聊得热络。张鹏每年都通过进博会拓展进货渠道，他笑着说：“两国贸易合作呈现新商机，我们的购物车又可以进新货了！”

今年，斯洛伐克首次参加进博会国家展。从往年的观展嘉宾到今年的参展代表，斯洛伐克投资贸易发展局负责人罗伯特·西蒙契奇说，进博会为展示斯洛伐克优质产品创造了机会，希望能够借此增进两国经贸合作，也期待未来有更多斯洛伐克企业参加进博会。“相信进博会将助力两国企业深化贸易、投资及产业链、供应链合作，不断打造新的合作增长点。”西蒙契奇十分看好斯中企业的合作前景。

走进斐济馆，斐济“农家少年”公司总经理卡姆利什·普拉萨德主动跟记者打起招呼，一声“你好”说得很是地道。卡姆利什表示，进博会为世界各地企业搭建了合作平台，创造了发展机遇，远在南太平洋的斐济特色产品也能走进中国大市场、走近中国消费者。他说，本次参展对公司是一个非常好的机会，他带来了姜黄粉、卡瓦饮品、椰子制品、手工艺品等特色产品，希望能在进博会上结识更多朋友和客户，让合作更有成效。

马达加斯加驻华大使罗班松表示，“今年是马达加斯加首次在进博会设立国家馆，能够参与这一重要的全球贸易盛会令人自豪。”罗班松认为，通过进博会，马达加斯加可以向中国消费者展示优质商品，进一步推动两国经贸往来。未来，马达加斯加将努力扩大食品、水产品等产品对华出口。

深化人文交流——

“欢迎中国朋友来我的家乡旅游”

清晨出海的渔民、夕阳下的金合欢树、正在劳作的马赛人……在坦桑尼亚馆内的“廷加廷加”艺术合作社展台前，一系列色彩跳动、元素丰富的“廷加廷加”漆画作品十分吸睛，生动展现了当地的风土人情。该合作社负责人诺埃尔·坎比利是首次参加进博会，他告诉记者，进博会不仅能够提供商业机遇，还可以让中国民众更好地了解坦桑尼亚文化，增进两国人民友谊。坎比利说，参加进博会可以帮助他找到中国商业伙伴，打开中国市场，也希望“廷加廷加”漆画未来能够走进中国城市的艺术博物馆和画廊。

在坦桑尼亚馆，一件行驶在坦赞铁路上的列车模型，吸引了不少观众拍照留念。“这是两国友谊的象征。我们充分吸收坦方的想法和诉求，在展区布置上突出展示中坦友谊历久弥新。”受坦桑尼亚政府委托，东非商贸物流中心总经理王香宇参与了布展工作。她向记者介绍，今年的坦桑尼亚国家馆展区总面积252平方米，39家展商参展，均创历史新高。

走近塞尔维亚馆，其外立面由方形、圆形、三角形的镜面装置搭建，设计充满现代感。展馆走廊内，多媒体地板和墙壁动态展示着塞尔维亚的自然风景和艺术作品。通过该互动装置，观众也成为展馆创意空间的一部分。据展馆负责人介绍，美食是今年塞尔维亚馆的重要展示部分，开放式厨房让观众能够近距离感受塞尔维亚传统菜肴的制作过程。

在叙利亚馆，叙利亚谢里夫之家旅行社的负责人哈姆扎正热情地与参展观众交流。大马士革、阿勒颇、霍姆斯、帕尔米拉……哈姆扎对这些叙利亚城市的风景名胜、美食、特产等如数家珍。他说，叙利亚有着丰富的历史遗迹、独特的饮食文化以及多样的地貌和气候条件，叙利亚政府推出一系列鼓励旅游业发展的政策，以吸引各国游客。“感谢进博会提供的机会，它不仅是贸易投资的重要平台，也是人文交流的重要桥梁。”哈姆扎发出诚挚邀请，“叙利亚欢迎你们！欢迎中国朋友来我的家乡旅游！”

促进开放共赢——

“拓展各方合作的丰富性和深度”

法国馆融合了现代与传统风格，复刻了埃菲尔铁塔、红磨坊风车等经典地标性建筑，精美的橱窗式展台里各类商品令人目不暇接。法国驻上海总领事王度在开馆仪式上表示，“今年有近130家法国展商参加进博会，众多法国企业高管来到现场，说明了中国市场对法国企业的重要性。法国企业坚定扎根中国市场，积极促进可持续增长，拓展各方合作的丰富性和深度。”

乌兹别克斯坦馆的主题为“乌兹别克斯坦的出口和投资机遇”，展示了纺织品、农产品、电子产品等优质展品。乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫表示，乌兹别克斯坦成为今年的进博会主宾国之一，凸显了乌中两国之间的密切合作和友好关系，也标志着两国经贸关系的深化。

“我们从进博会现场给大家带来了马来西亚的好物，现在下单还有优惠和加赠！”马来西亚馆内，工作人员正为当地特产直播带货。马来西亚的特色产品，如猫山王榴莲和白咖啡等，通过往届进博会在中国获得了更高的知名度和市场认可度。马来西亚馆汇聚了16家参展商，重点展示电气与电子、农业、医疗保健等领域。“参与进博会彰显了我们致力于将马来西亚打造为全球采购中心的决心。”马来西亚对外贸易发展局局长穆斯塔法表示，进博会为马来西亚企业进入广阔的中国市场提供了重要平台，也将有力促进马中经贸关系发展。

“今年是坦中建交60周年，坦桑尼亚作为今年进博会的主宾国之一参展，具有历史性意义。”坦桑尼亚国家展负责人、贸易发展局局长拉蒂法·哈密斯认为，进博会为促进坦中互利合作发挥了重要作用，是坦中友谊代代相传的生动体现。进博会为发展中国家和最不发达国家深化合作、共享发展红利搭建了平台，展现了中国携手各国推动普惠包容的经济全球化的诚意和担当。

（本报记者宦翔、岳林炜，人民网记者吴成良、孙鸿宇、许峥参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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