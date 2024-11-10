本报记者 龚 鸣 刘 慧

在孟加拉国达达公司工坊，当地妇女在制作黄麻手工艺品。

本报记者 刘 慧摄

达达公司在进博会上展出的黄麻手工艺品。

本报记者 龚 鸣摄

精美的地毯、墙饰，实用的篮子、手包，憨态可掬的动物造型摆件……在第七届进博会消费品展区，孟加拉国达达公司展出的黄麻手工艺品受到不少观众的青睐。“今年我们带来了200多种展品，展现了孟加拉国的传统工艺和文化特色。”达达公司创始人萨夫告诉记者。从2018年开始，达达公司参加了历届进博会，公司也从最初仅有10余名员工的小微企业发展成为拥有2000多名员工的当地知名企业。“通过参加进博会，公司收获了很多商业机遇，员工也过上了更好的生活。”萨夫表示，进博会提供了广阔的市场机遇，为发展中国家减贫以及全球可持续发展作出了贡献。

“我很珍惜这份工作机会”

柏拉博小镇距离孟加拉国首都达卡3个多小时的车程。车子驶入小镇，几名妇女正在河边空地上晾晒黄麻。在炽热的阳光下，黄麻呈现出金黄色的光泽。在柏拉博，很多家庭以制作黄麻手工艺品为生，达达公司的工坊就位于这里。

工坊主管施庞带着记者来到仓库，地上摆满了成堆的黄麻。施庞拿起一根麻花状的黄麻说：“这些都是人工编织而成，后续可以做成杯垫、地毯等。黄麻初步的编织工作一般会分给镇里的妇女来做，这给她们带来了难得的就业机会，家庭境况也得以改善。”

在一片空地上，几十名妇女聚在一起编织黄麻。她们把柔软的黄麻熟练地劈成3股，随着手腕快速翻转，3股黄麻就结实地拧在了一起。不一会儿，一根长长的“辫子”就编好了。40岁的妮娅莎靠务农为生，她告诉记者，通过编织黄麻家里有了额外收入，可以补贴家用、供孩子上学，生活更富足了，自己也有了更多成就感。

在达达公司的工坊，几十名妇女各司其职：有的操作着缝纫机，一根根黄麻在她们手下逐渐规整、成型，变成一个个杯垫、收纳盒；有的仔细检查着编织的地毯，使之更为平整……22岁的女工阿什玛告诉记者：“公司为我们进行了培训，我学会了如何操作机器，会做一些简单的品类。这种小的杯垫我一天能做80个，我很珍惜这份工作机会。”

“在柏拉博，有超过2000名妇女为达达公司工作，她们此前都没有工作或仅以务农为生。”达达公司总经理阿米尔告诉记者，进博会让他们接触到世界各地的买家，公司订单量每年都在增加。他说：“柏拉博镇至少还有1万名妇女熟练掌握制作黄麻手工艺品的技艺。我们希望接到更多订单，为更多妇女创造就业机会。”

“为黄麻手工艺品开拓了全球市场”

展销、洽谈、接受采访……在第七届进博会现场，萨夫和妻子唐河一直忙碌着。萨夫告诉记者，这几天接待了不少客户，大家对黄麻手工艺品感兴趣，也对达达公司的故事充满好奇。

2018年，萨夫带着170多种黄麻手工艺品来到首届进博会，这是孟加拉国黄麻手工艺品第一次到中国参展。当时，达达公司仅有10余名员工。他感慨说：“首届进博会上，虽然我们只接到两位中国客户的订单，但这开启了我们的进博之旅，为我们进入中国市场发挥了重要作用。”

此后，达达公司参加了历届进博会，不断收获中国以及其他国家客户的订单，公司规模快速扩大。阿米尔介绍，目前，公司的大部分产品都出口到中国，他们还在中国跨境电商平台上开设了店铺，吸引了不少国际买家关注。目前，公司的年营业额超过1亿孟加拉塔卡（约合600万元人民币）。萨夫说：“进博会改变了我们的业务模式，为黄麻手工艺品开拓了全球市场，这一机遇是无价的。”

6天的进博会，分享着365天的中国机遇。在距离国家会展中心（上海）不远的虹桥品汇，达达公司的产品长期在这里进行展示和销售。孟加拉国黄麻手工艺品有了更多曝光度，触及更多消费者。随着公司发展，萨夫正在考虑引入新产品线。今年进博会上，他带来了孟加拉国特色刺绣、海草手工艺品等新品。萨夫对“责任”二字也有了更多思考：“希望达达公司能够成为一个平台，让更多妇女增加收入，过上更好的生活。”

“希望更多孟加拉国企业参加进博会”

“达达公司在进博会的成功令人鼓舞，希望更多孟加拉国企业参加进博会。”孟加拉国黄麻企业协会秘书长巴瑞克欣喜地告诉记者，孟加拉国有数百个像达达公司这样的企业，将黄麻原料和制成品出口到中国以及其他国家，中国市场对这些企业十分重要。

巴瑞克说，黄麻在孟加拉国被称为“金色纤维”，相关产业链为大量人口提供了就业。中国的黄麻制作工艺更高，希望未来孟中也能在该领域加强合作。

除黄麻手工艺品外，孟加拉国还有其他工艺品、皮革制品、纺织品等亮相进博会。萨夫认为，在进博会上可以获得中国市场的第一手信息，帮助企业开发出更适合中国消费者的产品，“进博会助力孟加拉国出口商提升了知名度，中国企业可以了解孟加拉国制造业并进行投资，增进双方贸易往来，促进孟加拉国经济增长以及出口多元化。”

“进博会不仅促进了贸易，也推动了人文交流。不同文化背景的企业家在此相聚，分享商业领域的观点和实践，带来了非常丰富的体验。”唐河告诉记者，通过进博会等平台，中国展现出开放合作的积极姿态，彰显了与各方包括最不发达国家携手发展、互利共赢的真诚意愿。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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