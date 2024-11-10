人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

发展新质生产力助推产业转型升级——

新品发布 亮点纷呈（走进进博会）

本报记者 王云杉 杨彦帆
2024年11月10日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本届进博会，新质生产力是高频词。工业机器人、低空经济、新材料……在进博会各个展馆，围绕发展新质生产力，一批批科技前沿领域的展品不断发布，亮点纷呈。

　　跳跃、避障、爬楼梯……在福迪威集团展台，一台“身手不凡”的机器狗在展台的模拟厂区来回巡逻，引得不少参观者驻足围观。

　　“视觉，依靠在线声学成像仪，能实时捕捉及分析高频声音和超声波，快速定位故障点；嗅觉，源自安全气体检测系统，能对气体数据进行实时采集、传输、分析和预警。”福迪威集团旗下福禄克公司产品经理俞喆介绍，这台集成了公司多种先进设备的机器狗，可以代替工程师进入危险、狭小的区域工作，“一些设备发生故障的工厂车间，有的布满了多种复杂设备，有的可能会出现有毒有害气体泄漏，这时候就可以通过机器狗进行智能巡检。”

　　“进博会已经成为我们展示先进产品和技术解决方案的重要平台，我们期待发展新质生产力助推产业转型升级。”福迪威亚洲总裁洪斌顺表示。

　　在汽车展区，御风未来航空技术公司推出的电动垂直起降飞行器（eVTOL）M1载人版在本届进博会亮相，大批参观者前来体验。

　　翼展达15米，机身长度10米，起飞重量2.5吨；单次充电可飞行250公里，巡航速度达200公里/小时；可以实现全自主无人驾驶飞行……御风未来副总裁岳婷婷介绍：“这款飞行器起降无需跑道，甚至不需要飞行驾驶员。依照直线距离，从进博会所在的国家会展中心到上海的临港、张江或者苏州市中心都只需要不到25分钟。”

　　在本届进博会技术装备展区首设的新材料专区，玻璃微阵列吸引了很多参观者的目光，这是德国肖特集团展出的生物芯片实验室。“每一个微阵列就像指甲一样小，但可以搭载多达132个生物样本。”肖特集团展台工作人员介绍，芯片实验室技术可以使实验室分析的自动化程度更高，帮助医生快速诊断。

　　助力手术机器人炼就“火眼金睛”的玻璃光纤，在耐受高温、提升电池总体稳定性方面表现出色的新型微晶玻璃粉……作为连续7届参展的跨国高科技特种材料企业，肖特集团本次携多种创新产品亮相。“科技创新是企业实现高质量发展的重要因素，公司将加大科技创新力度，助力产业转型升级。”肖特集团首席执行官何德瑞说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
探访进博“全勤生”丰田 看美好出行新图景
　　人民网上海11月9日电 （记者车柯蒙）1964年首次进入中国市场的皇冠轿车参展、额定功率为300kw的TL Power300燃料电池系统（双系统）全球首展、埃尔法福祉改装试作版全球首秀……在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，连续7年参展的“全勤生”丰田，展示了为实现碳中和以及共同创建美好生活方面的举措和努力。 今年，恰逢丰田进入中国市场60周年。…
第七届进博会溢出效应论坛举办“数据创新—跨境电商新动能”圆桌对话
　　11月8日，由上海公共关系协会、华夏经济发展研究院主办，万里智库等机构合办的第七届进博会溢出效应论坛在上海虹桥举办。政府、企业、商会协会、智库机构、媒体等领域300余人参会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部