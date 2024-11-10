本报记者 王云杉 杨彦帆

本届进博会，新质生产力是高频词。工业机器人、低空经济、新材料……在进博会各个展馆，围绕发展新质生产力，一批批科技前沿领域的展品不断发布，亮点纷呈。

跳跃、避障、爬楼梯……在福迪威集团展台，一台“身手不凡”的机器狗在展台的模拟厂区来回巡逻，引得不少参观者驻足围观。

“视觉，依靠在线声学成像仪，能实时捕捉及分析高频声音和超声波，快速定位故障点；嗅觉，源自安全气体检测系统，能对气体数据进行实时采集、传输、分析和预警。”福迪威集团旗下福禄克公司产品经理俞喆介绍，这台集成了公司多种先进设备的机器狗，可以代替工程师进入危险、狭小的区域工作，“一些设备发生故障的工厂车间，有的布满了多种复杂设备，有的可能会出现有毒有害气体泄漏，这时候就可以通过机器狗进行智能巡检。”

“进博会已经成为我们展示先进产品和技术解决方案的重要平台，我们期待发展新质生产力助推产业转型升级。”福迪威亚洲总裁洪斌顺表示。

在汽车展区，御风未来航空技术公司推出的电动垂直起降飞行器（eVTOL）M1载人版在本届进博会亮相，大批参观者前来体验。

翼展达15米，机身长度10米，起飞重量2.5吨；单次充电可飞行250公里，巡航速度达200公里/小时；可以实现全自主无人驾驶飞行……御风未来副总裁岳婷婷介绍：“这款飞行器起降无需跑道，甚至不需要飞行驾驶员。依照直线距离，从进博会所在的国家会展中心到上海的临港、张江或者苏州市中心都只需要不到25分钟。”

在本届进博会技术装备展区首设的新材料专区，玻璃微阵列吸引了很多参观者的目光，这是德国肖特集团展出的生物芯片实验室。“每一个微阵列就像指甲一样小，但可以搭载多达132个生物样本。”肖特集团展台工作人员介绍，芯片实验室技术可以使实验室分析的自动化程度更高，帮助医生快速诊断。

助力手术机器人炼就“火眼金睛”的玻璃光纤，在耐受高温、提升电池总体稳定性方面表现出色的新型微晶玻璃粉……作为连续7届参展的跨国高科技特种材料企业，肖特集团本次携多种创新产品亮相。“科技创新是企业实现高质量发展的重要因素，公司将加大科技创新力度，助力产业转型升级。”肖特集团首席执行官何德瑞说。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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