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五粮液以开放共享谋合作共赢

七赴进博之约 共绘和美画卷

本报记者 王明峰
2024年11月10日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　五粮液携手进博会打造的“五福进宝”联名盲盒。
　　詹 鑫 李 多摄影报道

　　走进国家会展中心（上海）全新升级的五粮液文化体验中心，一幅青绿山水画映入眼帘，吸引参观者驻足欣赏。通过巧妙的艺术手法，将东大门、酒圣山、利川永古酒坊等代表五粮液厂区文化底蕴、体现上海地标建筑现代风姿的设计元素相互融合，展现出五粮液正积极拥抱进博会这一平台，坚定品牌文化自信，以开放共享的精神谋合作共赢。

　　五粮液已七度参加进博会，并成为进博会“核心支持企业”和虹桥国际经济论坛“钻石会员”，积极参与进博会的对话交流活动。今年五粮液文化体验中心展厅全新升级，展厅文化墙生动讲述了五粮液始于唐、兴于宋、精于元、成于明、得名于清的传承历史，以及近几年科研创新成果。

　　在本届进博会上，五粮液亮相开幕式，深度参与虹桥国际经济论坛“全球气候变局下的可持续贸易”分论坛、第十七届“一带一路”生态农业与食品安全论坛等系列活动。五粮液股份有限公司总经理华涛表示，五粮液构建全产业链一体化质量管理模式，从源头筑牢全生命周期食品安全防线。作为国际知名的中国企业，五粮液一直致力于推动中国白酒走向世界，助力增进共建“一带一路”国家人民经贸合作、文化交流。

　　目前，五粮液产品已进入全球100多个国家和地区市场，在欧洲、亚太、美洲三大区域设有国际营销中心，建立了相对完备的营销机制。今年，五粮液“和美全球行”主题跨国文化交流活动走进新西兰、智利、巴西、法国等国家和地区，通过举办各类文化交流活动，增进全球消费者对中国白酒的认知与喜爱。

　　五粮液不断探索国际化路径，近几年来，除了参与进博会，还积极参与世博会、国际金融论坛、消博会等全球高端商贸文化活动，积极融入世界产业链、创新链、价值链，开拓中国白酒国际市场新格局。

　　未来，五粮液将继续以开放合作的姿态参与国际交流与合作，不断提升品牌影响力和美誉度，为全球消费者提供更多优质的产品，持续讲好中国故事，不断书写新的和美篇章。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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