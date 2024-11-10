本报记者 肖家鑫

海尔盈康一生在第七届进博会展出的第四代生物样本库“生命方舟”。

海 轩摄

海尔集团大健康生态品牌盈康一生连续5年参展，已是进博会的“老友”。今年，海尔盈康一生在进博会首发首展的产品和方案超过50%。“多年来，我们始终坚持原创科技产业创新、临床价值应用创新和生态合作医工转化创新，期待通过进博会携手更多的生态伙伴，共创大健康产业的无限可能。”盈康一生品牌营销总经理屠波表示。

生物样本是生命科学研究和临床医学研究的基础。盈康一生今年特别设置“明星展台”，第四代生物样本库“生命方舟”吸引了众多参观者驻足。“这台设备设计非常新颖，能灵活组合，不仅能充分利用空间，多位点同时同步存取，最重要的是在紧急状态下，样本还能自动应急安全转移。”盈康一生生命科学研发工程师潘振辉说。

据介绍，这款“生命方舟”主要是为了解决样本库行业长期存在的空间利用率低、样本应急转移安全度低、样本通量低“三低”难题，实现了高智能、高安全、高通量的创新升级，推动我国生物样本库高质量发展。

临床的痛点就是研发的起点，将尖端研究从实验室推向临床应用，是发展医疗健康产业新质生产力的关键。

盈康一生带来的另一款产品是“血管内靶向温度管理系统”工程化样机。产品由盈康一生与首都医科大学团队联合研发，虽未正式上市，已经吸引不少参观者前来咨询。产品的背后，是专家结合20多年临床实践提出的“靶向亚低温脑神经保护技术”，国际医学界评价这一技术为“最有潜力的脑保护方法，将对脑卒中的治疗产生革命性的影响”。

“这款全球首创的产品聚焦于高致死率、高致残率的脑卒中疾病，通过我们牵头搭建的医工科创产业化平台‘海医汇’，以‘近岸研发’模式，在用户现场针对临床应用做研发，极大地加快了我们的开发进度，最终8个月就实现了产品转化。” 盈康一生医疗器械研发总监焦海军介绍。

盈康一生相关负责人表示，借助进博会的溢出效应，公司做大“朋友圈”、做强“生态圈”，以自身积淀与优质企业、高校院所、医疗机构等共创共享共赢，与全球合作伙伴共筑大健康产业生态。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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