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兰州新区打造内陆开放型经济高地

提高外贸水平 更好拥抱世界

本报记者 银 燕
2024年11月10日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　兰州铁路口岸。
　　兰州新区党工委办公室供图

　　兰州新区共有15家企业参加本届进博会，其中兰州新区综合保税区商贸有限公司、沃德纳才（甘肃）国际商贸有限公司成功签约，签约额达3.8亿元，产品涵盖消费品、农副食品等。

　　作为西北地区的重要节点城区，兰州新区借助进博会这一国际经贸交流的重要窗口，通过高质量参与进博会各项活动，不断扩大对外贸易“朋友圈”，先后获批“进口贸易促进创新示范区”“加工贸易梯度转移重点承接地”“国家外贸转型升级基地（石油装备）”等平台。

　　近年来，兰州新区全力打造内陆开放型经济高地，进出口实绩企业有96家，去年进出口额1亿元以上的企业达17家；实施“引大引强引头部”行动，成立外贸领域招商专班，新引进培育外贸主体20余家。

　　随着高质量共建“一带一路”深入推进，兰州新区正成为对外开放的前沿。近年来，兰州新区立足“向西开放的重要战略平台”定位，积极参与高质量共建“一带一路”，探索“平台+通道+产业”发展模式，进出口贸易额从2019年的31.1亿元增长到2023年的66.3亿元，年均增速达20.8%，产品涵盖15大类共200多个品种，业务覆盖近60个国家和地区。

　　兰州新区大力提高对外贸易水平，加快建设跨境电商产业园，引入电商企业17家；将跨境电商与直播带货相结合，培育“保税+新零售”跨境电商线下体验模式；推进广通新能源汽车销往德国，知豆、爱玛等新能源汽车落户并积极拓展中亚、俄罗斯等市场。

　　兰州新区全面推行“单一窗口”报关报检，主要业务应用率达100％；对接海关持续优化7×24小时预约通关，对进出境种苗、果蔬实行“5+2”预约查验、优先查验、优先检测。

　　《兰州新区加工贸易梯度转移重点承接地发展规划》《兰州新区抢抓“一带一路”最大机遇推动进出口贸易扩量提质增效实施意见》……近年来，随着一系列政策举措的出台落地，兰州新区开放的大门越开越大、跨境贸易便利化水平不断提升。

　　兰州新区不断扩大对外贸易“朋友圈”，更好走向世界、拥抱世界，也让世界更多了解兰州新区。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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