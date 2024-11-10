本报记者 田 泓

东方国际集团第七届进博会综合食品展位。

方整源摄

拉开舱门，跨进超大玻璃座舱，双手握住驾驶杆，显示主要飞行姿态、航向航路等信息的显示屏在眼前铺开……在进博会汽车展区，沃兰特航空全真1∶1机舱吸引了众多参观者前来排队打卡。进博会期间，沃兰特航空与南航通航、中国通航等新签意向订单超165架，订单金额逾35亿元。

沃兰特的进博故事是东方国际集团积极挖掘科技潜力和业务资源，招展全球行业龙头企业的一个缩影。7年来，东方国际集团先后为进博会引进多款“空中交通工具”，从会飞的汽车到多家企业的电动垂直起降飞行器（eVTOL）集群亮相，不断把优质商品带到进博会上首发首展。今年，东方国际组展面积超1.4万平方米，对接43个国家及地区的80余家展商，其中共建“一带一路”国家26个，世界500强及行业龙头、隐形冠军企业10家。

踏入医疗器械及医药保健展区，一系列尖端医疗设备和技术映入眼帘。作为全球知名的血液净化医疗产品与服务企业，费森尤斯通过东方国际参展成为“头回客”之后，每届都是“回头客”。

“我们不仅把费森尤斯作为招展对象，还共同设立血透中心，开展大健康领域的深度合作。”东方国际集团有限公司党委书记、董事长童继生说，今年1月，双方合作的上海东济费森血液透析中心作为上海市首家独立运营的血液透析服务中心正式启用。

作为“常驻客”，珍得巧克力已经连续7年参展进博会。“今年，坐落于杨浦滨江上海国际时尚中心的珍得巧克力剧院成立10周年，进博会有力促进了采购商线下实地探访剧院，也让更多的国际企业和友人进一步了解奥地利巧克力文化。”奥地利驻上海总领事蓝海睦说，“奥地利企业在中国的未来很值得期待。”

助力进博产品从展品变商品，推动完善产业链生态链，东方国际集团让越来越多的进博会“头回客”变成“回头客”“常驻客”。

“今年，围绕‘越办越好’总目标，我们致力于全方位、多角度、高能级服务进博，不断巩固组展商、采购商、服务商、供应商角色，持续扩大进博会溢出效应，实现综合效应再放大，助力贸易升级、开放升级、消费升级、产业升级。”童继生说。

《 人民日报 》（ 2024年11月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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