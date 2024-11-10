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刘士远：我国医院医疗设备购置将进入快速增长期

2024年11月10日08:26 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者孙博洋）在第七届中国国际进口博览会期间，由人民网主办、拜耳医药影像诊断业务部协办的“以高水平开放促进医疗服务高质量发展”现场配套活动在上海举办。论坛上，中华医学会放射学分会主任委员刘士远表示，随着高水平开放的推进，未来5到10年我国医院医疗设备购置将进入快速增长期。

刘士远表示，对数字医疗及医院本身发展来说，影像科都是一个重要支撑平台，医疗数据9成是医学影像数据。当前，医院疾病诊断信息中7成来自影像学，因此影像科及影像学科对于医院高质量发展起着关键的支撑作用。

他表示，医院发展离不开先进的技术和设备，设备的数量、质量，直接影响着医院平台科室的容量和水平，也直接影响临床学科的发展。

刘士远预测，未来5到10年，顺应医院高质量发展潮流，我国医疗设备购置将进入快速增长期。他认为，引进先进设备对于医院高质量发展有利，医院会从社会效应、人才培养、医疗水平、科研产出等方面全面获益。

谈到人工智能对于医疗的影响，刘士远认为，人工智能已经在整个诊疗链条中发挥作用。目前，医学影像人工智能在图像采集、处理、诊断和预测随访环节有很多产品已经应用于临床，未来产品会更多，应用会更广泛。

(责编：王连香、高雷)
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