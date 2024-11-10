人民网记者 王绍绍

第七届虹桥国际经济论坛于2024年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。本届论坛以“坚持高水平开放 共促普惠包容的经济全球化”为主题，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体建言献策。

本届虹桥论坛的议题设置多元化，涵盖了气候变化、全球南方、WTO三十周年、国际标准合作、人工智能、新能源汽车、消费提质升级等多个热点话题。这些议题不仅反映了当前全球经济的最新趋势和挑战，也体现了中国对全球开放合作的深刻理解和积极贡献。

“中国将坚定不移推进高水平开放，积极参与全球经济治理改革，为世界经济贡献智慧和力量。”商务部部长王文涛表示。

随后发布的《世界开放报告 2024》更是亮点十足。这份由中国社会科学院世界经济与政治研究所和虹桥国际经济论坛研究中心共同撰写的报告，对129个国家和地区的跨境经济、社会、文化开放进行测度和排名。数据显示，2008-2023年，中国开放指数从0.6789升至0.7596，升幅达11.89%，位居全球前列，2023年排名第38位，较2022年上升 1 位，成果显著。

与此同时，各分会场可谓是“热火朝天”，与会嘉宾围绕不同议题展开了深入的讨论和交流。在“全球气候变局下的可持续贸易：挑战、机遇与合作路径”分论坛上，与会嘉宾探讨了全球气候变化的最新趋势和挑战，以及各国在应对气候变化方面的合作和举措。与会专家表示，气候变化是全球面临的共同挑战，需要各国携手应对。中国作为世界上最大的发展中国家之一，在应对气候变化方面做出了积极贡献，从可再生能源大力替代行动、到大规模植树造林、再到新能源装机规模连年攀升、以及光伏产业更是走向世界前列……中国的能源低碳绿色转型升级也为全球应对气候变化提供了宝贵经验。

“全球新能源汽车的未来”分论坛同样精彩。工信部副部长熊继军表示，未来将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度，会同相关部门打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境，持续健全新能源汽车功能安全、网络安全、数据安全等体系标准。他以一家国产新能源汽车企业为例介绍，在中国在良好的发展环境下，不断扩大产能，销量更是节节攀升。数据显示，9月份全球电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）交付量猛增30.5%，达到170万辆。9月销量达到110万辆，增幅高达47.9%，连续两个月电动汽车销量破百万大关，中国已经成为全球新能源汽车发展的关键力量。

“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛在本次虹桥论坛备受关注。与会嘉宾表示，发展中国家是全球经济增长的“发动机”，是推动全球经济治理体系改革的重要力量。中国一直以来都是南南合作和南北对话的积极推动者，比如援建非洲铁路、公路等基础设施，帮助当地培养人才，提供大量援助和支持等行动。未来，中国将继续坚定不移地团结“全球南方”，与广大发展中国家同呼吸、共命运，为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化注入“全球南方力量”。

一位接受采访的法国企业代表称，进博会和虹桥论坛为其提供展示与交流平台，技术和商品可以更快的进入中国市场，中国开放政策和市场环境为他们带来实实在在的机遇。今后，他们也将继续加大在华的投资合作。

“中国的高质量对外开放为全球经济发展注入了新的动力和活力。”与会专家表，中国通过不断扩大开放领域和提高开放水平，为全球企业提供了更多的市场机遇和发展空间。同时，中国还积极参与全球经济治理体系改革，为推动构建开放型世界经济贡献了中国智慧和中国力量。

进博会期间，虹桥论坛继续聚焦各个前沿领域，与出席论坛的嘉宾一道，为世界经济发展建言献策。这场盛会不仅是中国高质量对外开放的生动展现，更是世界各国共同应对挑战、实现共同发展的广阔舞台。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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