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湖北省商务厅厅长龙小红：赴“进博之约” 享“进博红利”

2024年11月10日08:26 | 来源：人民网
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人民网上海11月10日电 （任妍、欧阳易佳、王天乐）“举办进博会是中国扩大自主开放的重要举措，也是中国推动建设开放型世界经济的实际行动。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，湖北省商务厅厅长龙小红接受人民网《人民会客厅·进博时刻》专访时表示，七年来，“进博红利”让越来越多人了解和共享中国市场，为全球经济发展带来更多新机遇，加速驱动中国企业加快“引进来”与“走出去”。湖北高度重视用好进博会宝贵平台，注重把进博会的平台功能转化为发展红利，为全省开放型经济发展注入勃勃生机，既为一域增光，也为全局添彩。

龙小红用3个“越来越多”总结了湖北在进博会上的收获：一是人流“越来越多”，在第七届进博会上，湖北组织的专业采购商达到1900多家、5600多人，观展人数创历史新高。二是订单“越来越多”，活动期间，一批亿元大单将签约落地。三是渠道“越来越多”，通过进博会平台，为湖北开拓国际市场、开展招商引资提供了更多渠道。

湖北是我国首个与北欧国家建立经贸合作长效机制的省份。加强与北欧国家经贸合作，既是落实商务部与湖北省战略合作协议的具体行动，更是服务国家高水平对外开放的主动作为。

龙小红介绍，进博会是中国与世界双向奔赴、合作共赢的重要平台。2018年首届进博会期间，商务部、湖北省政府共同主办了首届中国—北欧经贸合作论坛，此后已连续举办六届。本届进博会期间，商务部、湖北省政府共同举办北欧企业圆桌会，进一步与北欧国家分享湖北开放发展新优势新机遇。经过多年发展，凭借交通、平台、产业等优势，促进40多家北欧企业深耕湖北市场，共享湖北机遇。

“举办这次北欧企业圆桌会议，我们希望搭建一个深化交流、探讨合作、共谋发展的平台，帮助更多北欧企业优选湖北、投资湖北。同时，我们也希望与北欧国家在绿色低碳、智能制造、数字经济、人工智能、新能源发展等方面进一步深入交流互动，持续深化贸易投资合作，共同推动技术进步和产业升级，共同推动湖北与北欧与世界市场更好对接，为培育壮大世界经济增长新动能作出积极贡献。”龙小红表示，“格兰富先后参与东风汽车、协和医院、国家存储器基地、武商梦时代、中国移动东湖数据中心等项目建设；宜家武汉荟聚商场平均每年接待访客近500万人次，成为最受欢迎的商场之一；丹纳积极参与武汉轨道交通项目建设；乐高华中首店落户湖北武汉；都尔霍姆在咸宁投办中丹有机农业示范园；芙丝就在湖北找到了与挪威一样‘纯粹’的水源地。”

今年前三季度，湖北省新设外商投资企业494家，实际使用外资16.1亿美元，规模保持中部第一。龙小红表示，“我们通过多措并举稳商，打造投资中国·优选湖北品牌；优化服务亲商，打造外商投资高地；扩大开放安商，从营造近悦远来的生态环境等方面入手优化外商投资环境，促进外资扩增量稳存量提质量。”

(责编：王连香、高雷)
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