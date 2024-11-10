原标题：新华全媒+丨10月份PPI环比降幅明显收窄 消费市场运行总体平稳

国家统计局9日发布数据显示，10月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.5个百分点，同比下降2.9%；全国居民消费价格指数（CPI）环比下降0.3%，同比上涨0.3%，消费市场运行总体平稳。

“10月份，国际大宗商品价格总体波动下行，但在一揽子增量政策落地显效等因素带动下，国内部分工业品需求恢复，PPI环比降幅明显收窄。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说，随着政策效果的持续显现，价格有望进一步趋稳。

数据显示，10月份，建筑需求有所改善，钢材、水泥等价格止跌回升，黑色金属冶炼和压延加工业价格环比连续下降4个月后转为上涨3.4%，非金属矿物制品业价格环比连续下降3个月后转为上涨0.4%。

受地缘政治等因素影响，国际原油价格波动下行，影响我国石油相关行业价格下降，其中石油煤炭及其他燃料加工业价格环比下降2.6%，石油和天然气开采业价格环比下降2.4%。

“虽然国际大宗商品价格总体波动下行，但随着‘两重’‘双新’的加快推进，叠加保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造等‘三大工程’扎实推进，经济回升向好的态势进一步得到巩固，国内部分工业品需求恢复。”国家发展改革委市场与价格研究所研究员刘方说。

从我国居民消费市场看，10月份，CPI环比下降0.3%；同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

在国务院发展研究中心市场经济研究所研究员王立坤看来，食品和能源价格的环比下降，抑制了10月份CPI的涨幅。

统计数据显示，10月份，食品价格高位回落，环比由上月上涨0.8%转为下降1.2%，低于近十年同期平均水平；同比上涨2.9%，涨幅比上月回落0.4个百分点。

“天气晴好利于鲜活食品生产储运，叠加前期受极端天气等影响价格上涨较多，猪肉、鲜菜、水产品和鲜果本月价格分别环比下降3.7%、3.0%、2.0%和1.0%，合计影响CPI环比下降约0.2个百分点，占CPI总降幅七成左右。”董莉娟说。

汽油价格下行也对CPI造成一定影响。受国际油价波动影响，10月份国内汽油价格两次上调，但幅度较小，全月均价仍较上月下降1.5%，影响CPI环比下降约0.05个百分点，占CPI总降幅两成左右。

此外，尽管国庆期间出游需求增加，但受燃油附加费下调和节后出行快速减少影响，飞机票价格环比下降5.6%。

10月份，扣除食品和能源价格的核心CPI略有回升，同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

从前十个月数据看，1至10月平均，CPI比上年同期上涨0.3%。

“具体来看，1至10月，服务价格累计同比涨幅为0.7%，与过去四年平均涨幅0.8%接近。其中，受居民假日出游需求旺盛影响，旅游价格累计同比涨幅为4.2%，高于过去四年平均涨幅3.7%。受汽车行业绿色转型加速、燃油车降价促销等因素影响，1至10月交通工具价格累计同比下降5.2%，高于过去四年平均降幅1.8%，对CPI涨幅起到了抑制作用。”王立坤说。

从今年以来我国物价季度走势看，一季度CPI同比持平，二季度上涨0.3%，三季度上涨0.5%，逐季走高；PPI降幅总体在收窄。

展望未来物价走势，国家统计局副局长盛来运在日前举行的国新办发布会上表示，经济持续回升，尤其是一揽子增量政策加力推出，带动相关产品和产业价格上行，以及到了冬季，猪肉等食品需求增加，加上去年翘尾因素减弱、归零，四季度CPI将继续温和回升，PPI降幅将持续收窄。

(责编：王连香、李楠桦)

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