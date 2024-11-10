原标题：更好满足老年人消费新期待——相关部门负责人回应社会关切

养老服务是服务消费的重要领域，推动养老服务高质量发展，有利于提升老年人生活品质，增进老年人福祉，带动服务消费发展。

近日，民政部、商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》（以下简称《若干措施》），明确进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求，提升老年人生活品质。如何更好满足广大老年人消费新需求新期待？相关部门有关负责人回应了社会关切。

促进养老服务高质量发展

《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展。

对此，民政部有关司局负责人介绍，养老服务产业是具有巨大发展潜力的朝阳产业。《若干措施》提出支持养老服务与物业、家政、医疗、文化、旅游、体育、教育等行业融合发展，拓展形成多业态多形式的新型消费领域；提出发挥平台经济优势，鼓励平台企业建立养老服务、老年用品市场交易平台，支持各地依规以市场化、社会化方式举办各类养老服务领域博览会、展销会；提出不断壮大养老服务经营主体，支持培育养老服务领域龙头企业，推动形成若干高品质的养老服务品牌。

“《若干措施》首次提出推动养老服务供需适配，进一步满足老年人在居家、社区、机构等不同场景下的养老服务需求；首次提出创新拓展‘智慧+’‘行业+’‘平台+’养老服务消费新场景新业态，为老年人提供更加丰富、便利的服务，进一步畅通养老服务消费渠道；首次提出将每年10月设为养老服务消费促进月，培育养老服务消费新增长点。”民政部有关司局负责人说。

当前，我国养老服务供需不匹配的问题仍然存在。对此，《若干措施》从居家、社区、机构、农村等方面提出促进养老服务供需适配的政策举措。“比如在居家养老服务供给方面，要求持续实施老年助餐服务行动，推动老年人助浴服务发展，建立智能化助医服务系统；在农村养老服务供给方面，要求开展县域养老服务体系创新试点项目，支持组建县域养老服务联合体，鼓励盘活闲置农房用于发展养老服务，支持老年消费品下乡。下一步，我们将推动构建居家社区机构协调贯通的养老服务供给格局，更好满足老年人养老服务需求。”民政部有关司局负责人说。

提升养老服务水平

提升养老服务水平是促进服务消费高质量发展的重要内容。

商务部有关司局负责人介绍，商务部将积极支持养老服务发展，推动家政服务业提质扩容，实施家政兴农行动，完善家政服务信用信息体系，开展家政服务员技能升级行动，多措并举满足居家养老服务需求。利用进博会、服贸会等展会平台，设置养老服务专区，促进养老服务产业发展。支持养老服务龙头企业走出去，全面提升养老服务产业发展水平。

“商务部将加快完善‘1+N’政策措施体系，推动出台增开银发旅游列车、扩大家政服务消费等若干政策举措，形成服务消费政策‘组合拳’。推进服务消费领域对外开放，深化电信、教育、养老、医疗、健康等领域开放，以开放优化供给，以供给创造需求。”商务部有关司局负责人说。

老年用品产业发展为提升养老服务水平提供了坚实物质基础。

工业和信息化部有关司局负责人介绍，工信部先后发布3批《老年用品产品推广目录》，累计推广老年服装服饰、陪护机器人、智能监测仪、多功能护理床等千余项优质老年用品；发布3版智慧健康养老产品及服务推广目录，遴选228项产品、204项服务，鼓励企业开发和推广适老产品和服务；组织开展2024年“数字适老中国行”活动，助力老年人乐享数字生活。

“我们将以老年用品产业高质量发展行动为抓手，加快推进产业创新、供给优化和标准建设，满足老年人多层次、多样化、个性化消费需求，切实提高老年人获得感、幸福感、安全感。比如大力支持老年用品产业发展、强化养老康复产业链关键技术装备攻关等。”工业和信息化部有关司局负责人说。

加强养老服务消费保障

加强养老服务消费保障，是提高老年人消费能力、增强消费意愿的有力支撑。

民政部有关司局负责人表示，《若干措施》提出加强养老服务消费保障的一系列政策措施。抓好这些政策措施落实，需要从供需两端发力，确保养老服务价格可承担、运营可持续、质量有保障。

“一方面，多措并举降低供给端经营成本和价格。比如在税费优惠方面，严格落实各类养老服务机构用水、电、气、热按居民生活类价格执行政策和有关税费优惠政策。另一方面，采取措施提升需求端支付能力。比如聚焦破解失能照护支付难题，明确加快建立长期护理保险制度，鼓励发展商业性长期护理保险产品。”民政部有关司局负责人说。

如何打造安心放心养老服务消费环境？市场监管总局有关司局负责人介绍，我国已累计开展养老服务领域的国家级服务业标准化试点140余家、示范项目2家。同时，深入开展养老服务认证工作，目前全国共有具备养老服务认证资质的机构55家，有效认证证书238张。

“我们将与相关部门协调联动，持续推进养老和家政服务标准化专项行动各项任务落实，优化标准供给，健全标准体系，强化标准实施。同时，完善服务质量监督监测工作机制。持续加强涉老产品的质量安全监管，完善服务质量监测评价指标体系，加大监测评价工作力度，提升产品和服务质量水平。在保障老年特殊食品安全方面，我们将深入推进保健食品注册备案双轨运行，鼓励并指导企业开发适合老年人群咀嚼吞咽和营养要求的保健食品、适合特殊疾病状况老年人的特殊医学用途配方食品，保障罕见病类别特医食品安全和供应，维护特殊人群的身体健康和生命安全。”市场监管总局有关司局负责人说。（记者 任欢）

(责编：王连香、李楠桦)

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