人民网记者 杜燕飞

日前，第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）正在上海举行。本届进博会吸引了约3500家企业参展，其中世界500强和行业龙头企业数量达到297家，创历届新高。在这其中，国资央企用扩容的“购物车”、优质的服务助力进博会“越办越好”。

绿色办展方面，本届进博会首次通过本地绿证交易实现绿色用电，即采购上海本地发电企业的10000张绿色电力证书，获取相当于1000万千瓦时绿色电力，用于保障从筹备到闭幕期间的所有绿色用电需求。

“本届进博会的绿电供应涉及近20个场馆，总面积超42万平方米。在场馆配电间内的重点电力设备上，布设的传感器总数增加到4679个。”国网上海青浦供电公司相关部门负责人介绍，依托巡视机器人、传感器等设备，可以实时获取场馆内电力设备运行情况，确保照明、展台用电、话筒音响等系统保持可靠用电。

值得一提的是，中央企业进博会“购物车”再扩容。记者从国务院国资委获悉，本届进博会，35家中央企业派出57个专业团组，围绕高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术等科技前沿领域，采购新技术、新服务、新项目，利用好全球创新资源，深化科技创新合作，助力科技成果转化。与此同时，近百家中央企业组织约2万人到会采购，意向金额再创新高。

其中，中国海油与26家全球供应商签订进口合同和协议，涵盖了原油、天然气、深水油气装备、先进技术服务等产品，签约金额再创新高；中国石油与全球26家合作伙伴签署采购协议，合同总金额173亿美元；中国石化与全球38家合作伙伴采购签约，涉及原油、化工品、设备、材料、消费品等，采购签约金额达409亿美元；国家能源集团与全球45家企业签约，涉及进口优质煤炭、高端装备及备件、先进技术服务，总金额达26.53亿美元；国机集团与多家合作伙伴签署20项合作协议，签约金额近26亿美元。

进博会上，一次次洽谈，一笔笔成交，背后是中国超大规模市场释放的巨大需求。

“培育发展海洋能源新质生产力，是一项长期任务和系统工程，希望携手更多全球合作伙伴，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。”中国海油总经理周心怀说，参与进博会7年来，中国海油与90家全球供应商签订进口合同和协议129项，牵头组建深水油气装备产业联盟和技术创新联合体，与国际石油公司加强油气勘探开发、炼油化工、海底碳封存等技术联合攻关，取得积极成效。

国机集团董事长张晓仑表示，作为世界上首个以进口为主题的国家级博览会，进博会为建设开放型世界经济注入了新的动能，已成为全球经贸合作发展的重要平台。作为进博会“全勤生”，国机集团7年来共签署120余项合作协议，涵盖先进技术装备、汽车、高端零部件、食品及农产品、大宗商品及服务贸易等多个领域，签约金额近240亿美元。

“今年中央企业的采购清单中，高端化、智能化、绿色化技术商品品类进一步丰富。其中，人工智能、新材料、生物技术等领域采购成交有望实现量质齐升。”国务院国资委国际合作局有关负责人说，积极与合作伙伴签署油气、矿产品、小麦、大豆等大宗商品采购协议，保障粮食、能源资源的稳定供给；加大优质日用消费品、食品农产品、医疗器械和医疗保健等商品采购。

进博会期间，国务院国资委副主任苟坪在第七届虹桥国际经济论坛“深化产业链供应链合作 促进企业高质量发展”分论坛上表示，国务院国资委将一如既往指导推动中央企业携手各国企业加强科创合作和产业合作，努力实现互利共赢，为推进全球产业链供应链稳定发展贡献力量。

(责编：王连香、高雷)

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