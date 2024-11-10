人民网上海11月10日电 （记者许维娜）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，米其林（中国）投资有限公司总裁兼首席执行官叶菲做客人民网《进博会客厅》分享了品牌在华的发展历程以及对进博会的关注点。

“进博会不只是为期6天的博览会，更是全球企业创新成果与理念的交汇点。”叶菲表示，期望借助进博会来扩大“朋友圈”优化“生态圈”。同时，进博会也是新技术、新产品的“首秀舞台”，为全球消费者带来前所未有的体验。

在谈及中国发展时，叶菲认为，中国正步入高质量发展新阶段。具体表现为：一是营商环境“一优再优”，政策不断持续优化，取消了制造行业外资准入限制，同时还提供便捷化措施；二是平台丰富多样，以进博会为例，它是展示产品和寻找伙伴的重要窗口；三是人才呈现多元共生状态，中国成为高质量人才的聚集地；四是市场领跑世界，中国市场不断提质升级，在渠道服务、新能源科技等领域领先。

叶菲介绍，今年参展的主题为“与米其林同行，总有新奇遇”，打造“米其林奇遇号”，展示不同领域创新故事。展品包括亚洲首秀的71%可持续材料轮胎、月球探测车免充气轮胎以及首条在汽车馆展出的飞机胎。

目前，中国经济正处于向高质量发展转型的关键时期，正积极扩大开放，在此背景下跨国公司有望迎来更多发展机遇。

当前，人工智能、大数据、5G+等新技术正推动社会进步与企业革新。这些新技术为企业提供数据分析和决策支持能力，为产品与服务提供创新空间，催生新的商业模式和产业生态。

对此，叶菲表示，对于米其林而言，新技术带来的变革不仅是技术升级，更是服务理念和企业文化的多维革新。持续创新和适应变革是其不变的追求。未来，公司还将积极把握机遇，不断创新发展，为消费者带来更好的产品和服务，同时为推动行业进步贡献力量。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经