原标题：生产工艺更清洁 创新技术助力北京印刷企业绿色化发展

中新网北京11月9日电 推动北京市出版物印刷服务首都核心功能建设升级，是深入落实首都“四个中心”城市战略定位的内在要求。使用无废技术和清洁生产工艺、环保数据实时收集与发布……近年来，北京印刷企业采取多重举措，推动工厂数字化水平与绿色化发展共同进步。

在2023年度北京市出版物印刷企业环保治理绩效评级中，评定A级企业12家，B级企业21家。环保治理绩效评级首家A级企业北京利丰雅高长城印刷有限公司，于2014年成功实施节省用电成本、减少碳排放的光伏发电项目；多年来最大限度采用无废技术和清洁生产工艺，通过环保知识培训，将低碳环保理念深入人心；以激光打码防伪、全自动打包等创新技术带动产业高端化、智能化、绿色化。

北京汇林印务有限公司主要从事教材、教辅、重大主题出版物、社科类图书及报刊等印制业务。负责人介绍，公司近年来持续加大环境投入，采用新技术和工艺，对工业产生的三废采取源头减排、集中收集、末端深度处理等手段，达到了按规定排放，减少对环境的影响。同时，在废气排放口、污水总排口加装了5套在线监测设备，实现实时环保数据收集与发布。

工艺改进方面，该公司加装橡皮布自动清洗，使用干冰清洗设备，使清洗剂从2018年的11.2吨降低到2023年的2.86吨。此外，公司对生产车间环境进行改造，加装集中空调，实现集中供气、密闭生产环境、改善整体照明等，使节能降耗工作水平进一步提高。

“目前的数码技术在品质上基本不低于传统印刷，在色彩方面甚至可以说超越了传统印刷。”北京捷迅佳彩印刷有限公司负责人介绍，当前公司全部使用数字化印刷设备，对比传统印刷设备，使用的墨水通过喷头直接打印到承印物上，不会产生浪费，因此生产用水可下降为零。此外，公司的数字印刷、锁线精装、胶装生产线，均配备了在线质量检测，每张利用一维码，对颜色和内容匹配进行实时检查，确保产品合格率。

为更好提质增效、节能降耗，北京顶佳世纪印刷有限公司建立起自动预警机制，各系统一旦被数字化管控平台根据预警策略监测分析到有异常发生，平台就会自动预警(生产效能预警、节能降耗预警、安全预警)，自动推送给相关管理岗和公司高层。

今年7月，顶佳印刷数字化管控平台上线，预设21条预警策略，当月日均发出监测报警约60条。推行到第3个月时，随着需求日趋清晰，预警策略也在不断完善和丰富，目前有43条预警策略，日均报警约100条。通过数字化管控平台的建设，助力能源管理体系认证以及碳盘查、碳中和工作，企业的综合生产效率和经营效益也将显著提高。

根据《北京市出版物印刷企业绿色化发展奖励资金管理办法(试行)》，主管部门立项实施“北京市出版物印刷企业绿色化发展奖励项目”，“十四五”时期将投入4000万元，引领和支持首都印刷业绿色化发展。（记者 徐婧）

(责编：王连香、李楠桦)

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