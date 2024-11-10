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中国最北机场旅客吞吐量首次突破20万人次大关

2024年11月10日09:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国最北机场旅客吞吐量首次突破20万人次大关

中新网大兴安岭11月9日电 11月9日，随着成都航空EU2849哈尔滨-漠河-抚远航班的平稳降落，标志着漠河机场旅客吞吐量首次突破20万人次。

黑龙江漠河市地处中国最北端，漠河机场是中国位置最北、纬度最高的民用机场。2008年漠河机场首航成功后发展迅速。

随着2023年1月27日机场改扩建完成后，漠河机场打破发展瓶颈，迎来新的腾飞，运输生产实现快速增长，2023年创13.5万人次的历史性纪录。

截至11月9日，今年漠河机场共保障航班2236架次，旅客吞吐量200053人次，货邮吞吐量42.49吨，同比分别增长88.22%、94.13%、58.45%，各项数据均创历史新高。（尚教文 记者史轶夫）

(责编：王连香、李楠桦)
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