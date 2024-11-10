原标题：三区同建促城乡融合发展

走进河北丰宁满族自治县坝上草原，天高云淡，景色宜人。“白天拍骑马撒欢，夜晚拍星空浩瀚，这里太美了。”来自北京的宋桂东对自己的摄影作品很是满意。

近年来，丰宁依托坝上草原天然的生态优势，发挥毗邻京津的区位优势，逐渐形成以马产业展示、马文化传播、马生态养殖、马技艺展演为特色，带动当地生态旅游、休闲地产、乡村旅居等产业融合的发展格局。统计显示，今年前10月,全县接待游客730多万人次，日均接待游客2万人次以上，实现综合收入80多亿元。

地处丰宁坝上草原核心区的大滩镇，已建成全国最长的骑行马道、全国最长的马术赛道，全镇骑乘及表演马匹达到5000多匹；建成星级以上宾馆、酒店、度假村10多家，农村民宿600余家，年接待游客量突破700万人次。

旅游业的蓬勃兴起给大滩镇小北沟村带来了发展机遇。小北沟村党支部书记于存永说，村里聘请专家团队编制了《大滩镇小北沟村旅游发展规划》，全面开展农村集体资产股权制改革，投资2000多万元完成了2万亩人工造林、万亩草场封育等工程；成立旺国古居农宅旅游专业合作社，吸收48家民宿、农家院入社，农村集体经济收入5年间增加50%，达到125万元，农民人均收入由1.2万元增长到1.6万元。

丰宁满族自治县委书记李东介绍，为缩小城乡差别、促进共同繁荣，丰宁采取“三区同建、三化融合”，同步建设新型农村社区、现代产业园区、乡村生态休闲度假功能区，以新型农村社区集聚人口，以现代产业园区吸引农村劳动力就业，以乡村生态休闲功能区改善区域环境，实现延链发展，推进整个区域的城市化、产业化、生态化协同发展。

在三区同建中，紧邻县城的丰宁人才家园建设成效显著。该社区居委会主任马桂海说：“为了让山区群众搬得出、住得下，我们在建设住宅小区的同时，在安置区东侧建有温室大棚164座，可提供农业种植就业岗位100个；依托丰宁经济开发区，引进了多家企业，提供工业就业岗位1200个。”

近年来，丰宁共建设集中安置项目28个,集中安置农村群众4080户、1万多人。配套建设了丰宁经济技术开发区、中国马镇休闲度假区等，引导城市产业资本到工业园区和生态度假区开发经营，促进当地群众就业、区域生态环境好转。

截至今年9月，丰宁县经济开发区聚集各类企业300余家，园区重点企业158家，共实现主营业务收入103.16亿元，带动就业3600人左右。（宋美倩）

(责编：王连香、李楠桦)

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