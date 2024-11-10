人民网北京11月10日电 （记者乔雪峰）物流业一头连着生产、一头连着消费，在市场经济中的地位越来越凸显。近年来，我国出台了一系列降低物流成本的政策措施，取得了积极成效。我国社会物流成本水平稳步下降，物流综合效率和服务水平明显提升，为我国构建现代化经济体系、推动经济高质量发展提供了有力支撑。

近日，中国交通运输协会副会长李文新在2024全球贸易与国际物流高峰论坛上表示，当前物流业发展的关键使命在于打通安全绿色的增值新链路，创建国内国际经贸的新场景，并共同营造现代流通物流的新生态。为此，他提出了三点建议：一是加快传统物流服务转型升级；二是研究制定全产业链的供应链协同战略；三是注重物流绿色化与可持续发展。从节能降碳角度对现有物流系统进行改造，建立促进物流活动的现代绿色物流体系，不断创新物流供应链服务，加快提升物流供应链能力。

交通运输部原副部长徐祖远在论坛上表示，在新质生产力快速发展的背景下，共建流通物流新生态的路径与措施需要跨领域、跨行业、跨部门、跨区域的深度合作，在数据共享、信息共用、技术共合、规则共建、利益共有等方面塑造命运共同体。具体可从加强数据共享和信息共用、推动技术创新和模式创新、构建协同发展的产业生态、完善法律法规和标准体系、培养高素质的人才队伍五方面持续发力，不断拓展流通物流新生态。

交通运输部运输服务司交通物流处处长余兴源则指出，交通物流的降本提质增效是一项涉及系统与结构的综合性任务，旨在实现产业链的整体成本降低。“这要求我们既加强硬件联通也提升软件联通，共同构建一个内外紧密连接的高效交通物流体系。”

余兴源表示，我国交通物流业需要实现五大聚焦——聚焦强网络，加快交通物流基础设施联网补网强链；聚焦调结构，加快推进运输结构调整和多式联运发展；聚焦促融合，推进交通物流与产业一体化发展；聚焦优服务，推动智慧物流等新业态新模式创新发展；聚焦强韧性，加快推进国际物流供应链体系建设。

国家发展改革委综合运输研究所原所长汪鸣表示，我国正进入供应链物流创新发展时代和现代物流业发展的黄金时期。作出这种判断的根本原因在于：一是市场竞争充分，需摆脱传统物流模式；二是技术能低成本支持构建供应链生态，成熟度高；三是供应链实践已奠定推广基础；四是企业需创新经营管理与资源配置，构建新价值链应对挑战。“新时期，我们需要按照供应链的解决方案推动制造、物流、流通的发展，形成制造、物流、流通‘三位一体’的现代化产业体系建设，这才是高质量发展落地生根的根本所在。”

论坛作为进博会交通与物流领域的配套活动，来自国内外物流界专家学者汇聚一堂，共同探讨全球贸易新场景下的国际物流新机遇，为产业链供应链融合发展与创新合作献计献策。

与会嘉宾表示，此次论坛的召开，不仅搭建了业界精英展示创新成果、互享思想智慧的舞台，更为推动中国物流解决方案在全球物流与供应链领域的应用增添了新的活力与强劲动力。

(责编：王连香、高雷)

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