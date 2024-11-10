人民网北京11月10日电 （记者乔雪峰）近年来，我国新能源汽车发展进入快车道，数据显示，截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。其中，纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。

从数据中可以看出，中国的新能源汽车保有量在2024年上半年实现了显著增长，彰显出新能源汽车行业在中国的快速发展和普及。随着政策支持和技术进步，未来新能源汽车的市场份额将会继续扩大。

与此同时，随着新能源汽车数量的不断增加，相关技能人才的缺口也日益显现。数据显示，预计到2025年，节能与新能源汽车人才总量将达120万人，但目前人才缺口有103万人。

近日，第十五届全国交通运输行业机动车检测工职业技能大赛全国总决赛正式落下帷幕，在为期三天的比赛中，聚焦新能源汽车检测新赛道，职工组选手围绕机动车特征检查与性能检测、机动车技术状况检测结果分析与处理两个项目展开较量，学生组选手聚焦机动车电气系统和关键部件的检测维修进行比拼，展现了新时代我国机动车检测工精益求精的工匠精神和相关专业学子昂扬向上的精神风貌。

据交通运输部职业资格中心副主任孙海介绍，本次大赛以缓解交通运输行业新能源人才培养的紧迫性为目标，充分发挥职业技能竞赛对技能人才队伍建设的引领作用，以赛促学、以赛促练、以赛促用、以赛促教，为选手搭建了切磋技艺、展现风采、交流学习的良好平台，为提升我国新能源汽车检测技术水平、保障新能源汽车产业良性发展、提升交通职业教育质量提供了有效助力，也为交通运输事业的持续健康发展提供了强有力的人才支撑和智力保障。

(责编：王连香、高雷)

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