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精准施策助力以旧换新

2024年11月10日10:01 | 来源：经济日报
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原标题：精准施策助力以旧换新

“进入10月份以来，得益于县里消费券‘四两拨千斤’的促消费作用，我们超市销售额较去年同期平均增长30%以上。”山东省泰安市宁阳华联商厦总经理朱峰说。

今年以来，宁阳县已累计发放300万元各类消费券。其中中秋前夕发放30万元商超消费券，拉动消费142万元。随着“红包”政策的实施，县域商圈活力明显增强，各类消费场所迎来客流高峰。从餐饮到零售，从服务到娱乐，各行各业均感受到了消费回暖的积极信号。

“国庆以后，天气转凉，人们就餐时对火锅的需求逐渐加大，经县商务局联合多部门评选，我们店被评选为‘火锅名店’。政府部门的大力宣传推广与餐饮消费券的刺激，让店里的销售额较往年增长四成。”九府羊鲜羊火锅店经理朱明帅说。

“今年以来，我们先后开展了‘烧烤名店’‘精品住宿名店’‘火锅名店’等评选活动，宣传推介我县美食与文化特色，进一步激发了夜间经济潜能，焕发消费市场新活力。”宁阳县商务局党组书记、局长郑鹏说。

为进一步提振县域经济，宁阳县政府精心谋划，近期先后启动了发放“喜迎金秋·嗨购嗨吃国庆”消费券、“乐享惠生活”智能家居和厨卫“焕新”等系列活动，涵盖家电、商超、餐饮、文旅商品等日常消费领域，较好地满足了市民的消费需求。市民们通过线上平台踊跃抢券，抢到券后纷纷开启“买买买”模式。

金九银十，家电消费也进入传统旺季。宁阳县的多个家电卖场人头攒动，工作人员正忙碌地为市民办理家电“以旧换新”手续，介绍各种新款家电的功能和优势，市民们在不同品牌家电专区之间穿梭选购，比较价格，咨询性能。

“这款海尔的立式空调，我从今年年初就关注着价格。现在9800多元，为一级效能，政府能补贴20%，力度可不小。”在宁阳凌云七贤家电卖场，市民马立波通过“以旧换新”订购了一台空调，不仅有专业人员上门拆卸旧家电，无需为处置旧家电发愁，还能享受近2000元的抵扣，方便又实惠。

今年以来，宁阳县汇集国家、省市和县内企业、银行以旧换新政策，编制政策汇编，在全市率先出台县域《关于促进汽车、家电厨卫“以旧换新”及餐饮住宿促消费政策方案》，聚焦回迁安置群众以旧换新需求，出台相关优惠政策。同时，创新短视频、网红“探店”等宣传方式，不断提高群众对相关政策的知晓率。泰安市副市长、宁阳县委书记王立军说，今年以来，宁阳已经策划开展了近30期大型主题促消费活动，带动全县汽车销售近5000万元、家电售新3.7万余台，销售额近亿元。1月份至9月份，全县实现限上社零额同比增长30.7%，列全市第一，县域消费市场迸发出新活力。（王金虎）

(责编：王连香、李楠桦)
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