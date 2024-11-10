原标题：数字化重塑“一块布”

东华大学利用转基因技术让蚕吐出蛛丝，南京大学利用棉纤维开发汗液传感器用于健康监测，大丝束碳纤维多轴向经编材料应用于无人机、直升机、风电等领域……近日，在浙江绍兴柯桥举办的2024第七届世界布商大会上，记者看到纺织工业正与未来产业高度融合，来自60多个国家和地区的纺织行业机构、协会、知名品牌和企业代表，带来了行业内科技创新、时尚赋能、绿色发展、开放合作等实践案例。

“科技革命的浪潮以前所未有的速度重塑产业，纺织行业正站在变革的风口。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲表示，随着行业科技创新能力不断提升，其正面外溢效应也日益显著，我国通过提供高性价比的纺织产品与先进设备，为发展中经济体创造了承接产业转移、促进本土产业升级的优越条件。

“世界纺织看中国，中国纺织在柯桥。”绍兴柯桥作为“托在一块布上的经济强区”，拥有千亿元级纺织产业集群和全球最大纺织品交易市场，近年来，在原有产业集群基础上，以中国轻纺城市场、蓝印时尚小镇为载体，实施时尚纺织产业链强链壮群工程，已基本形成包含上游的聚酯、化纤原料，中游的织造（包括产业用布）、染整，下游的服装、家纺和创意设计、轻纺市场等一条完整的产业链和市场产销体系。

自2018年首届布商大会召开以来，绍兴纺织业在数字化、智能化生产等方面取得显著进步，从此次举办的中国绍兴柯桥国际纺织品博览会（秋季）上可以看到，数字化正在赋能产业变革。

走进纺织品博览会“未来展区”，记者看到浙江省现代纺织技术创新中心数字成衣设计、数字面料、数字走秀等最新数字成果，只见工作人员在电脑程序内输入简单的描述语句，经过数十秒的渲染，一款服装的三维款式设计就呈现在眼前。“一键生成”服饰设计的强大功能，不仅让批发商、成衣商能即刻感受到布料效果，还降低了沟通成本。

面对全新的发展趋势，近年来，柯桥聚焦“绿色化、智能化、高端化”助推纺织印染产业转型升级。通过数字赋能，全力打造现代纺织科创中心，目前，已完成848家规上企业智能化改造，先进设备占比提高到60%以上，集成100多个应用场景的“织造印染产业大脑”也已接入企业3000余家，让行业生产效率提高8%以上。

同时，为攻关纺织行业关键核心技术，柯桥还持续深化产学研合作，整合优化中纺院、浙江院士之家、外国人才创新集聚区等科创平台，规划建设国际人才公园，加快引聚全球纺织领域高端人才，并计划围绕新型材料、高端织造、绿色印染、装备制造四大主业，加快形成以总部经济为引领的纺织产业新型集群。

绍兴柯桥区委书记陈豪表示，今后将向新而进强产业、向高而攀强科创，强化政企联动，扎实开展产学研合作，积极培育“柯桥优选”公共品牌，持续发展壮大龙头企业，不断推动纺织产业链延链补链强链，加快高端化、智能化、绿色化、品牌化发展，全力开创现代化“国际纺都”新辉煌。（李 景 王爱静）

(责编：王连香、李楠桦)

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