原标题：海南自由贸易港建设成型起势

2018年4月，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。6年来，海南勇立潮头奋楫向前，从“顺利开局”到“蓬勃展开”到“进展明显”再到“蓬勃兴起”，自由贸易港建设进入成型起势的发展阶段。

政策制度体系基本成型，以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利一安全有序流动”为主框架的自贸港政策制度体系逐步构建，海南累计发布17批146项制度集成创新案例。积极对接国际高标准经贸规则，以高水平开放引领高质量发展，海南自由贸易港2018年以来新设外商投资企业数量年均增速达65%，近3年实际境外投资规模均保持三位数增长。营商环境持续优化，海南成为全国首个以立法形式实施市场准入承诺即入制的省份；实行告知承诺的涉企经营许可事项达121项，数量位居全国第一。

政策红利

近日，记者来到海南省儋州市洋浦保税港区，只见海南大庄园肉业有限公司一楼大厅生产总控屏幕正实时传输生产数据，六块分屏幕上分别记录着原料库、生产车间的工作场景，产品名称、车间名称、日生产量、连续五天生产量及用水、制冷等设备数据一目了然。公司项目经理涂于洁说，海南自由贸易港推出的加工增值税收政策为企业发展增添动力，目前公司不仅参与“海南省龙头企业”的申报，同时向政府申报的用电补贴也进入公示待批环节。

今年以来，海南推进洋浦保税港区政策措施扩大至洋浦经济开发区试点实施，已先后落地加工增值免关税、精简自动进口许可证、扩大进出口商品第三方检验采信范围、“先入企，后检测”等7项优惠政策，实现简化进口申报信息、减免进口关税、压缩通关时长、减少中间费用等利好，企业累计享惠货值近6亿元。加工增值税收政策试点范围逐步扩大，政策红利持续释放。

海南自由贸易港还依法有序实施“两个15%”所得税优惠政策，即2025年前，对在海南自贸港工作的高端人才和紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15％的部分，予以免征；对注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15％的税率征收企业所得税。数据显示，2020年至2023年，享受鼓励类产业目录企业所得税15％优惠政策的企业累计减免税额236.73亿元。“含金量”满满的税收政策持续落地见效，促进了经营主体和高端人才的集聚效应，“人流”“物流”“资金流”不断向海南汇聚。

特色园区

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区近日迎来了四川、湖北的考察团，在工作人员引领下，他们观看了园区内的落地资源、重点项目、先行先试成果展览后，对即将发售的“乐城特药险”产生了浓厚兴趣。

“乐城特药险”全称是海南自贸港全球特药医疗保险，是全国首款以海南自贸港命名的医疗商业保险产品，以百万元额度保障、涵盖创新特药、家庭共保的创新家庭权益、诊前诊中诊后全流程服务等亮点受到关注。乐城管理局工作人员杨雪介绍，“乐城特药险于2020年推出，目前投保人数达6100余万人，乐城特药被纳入43个省级、市级和地区的普惠药品目录”。

得益于政策支持，乐城先行区对标国际最高标准，以开放推动供给侧结构性改革，引进涵盖预防、治疗、康复等全生命周期健康服务的国际先进药械产品，引进国际医疗器械头部企业丹纳赫集团的麦默通最新系统并完成全球首例应用，引进默沙东、索诺瓦、吉利德等全球顶尖药械企业入驻，成为国际创新药械产品进入中国市场的主要通道。

“依特而立”，海南自由贸易港建设的13个园区各具特色。正在加速建设的三亚崖州湾科技城依科技创新而立，吸引大批顶尖企业不断集聚，目前已有国内20多家顶尖农业科研院所及高校分支机构、2800余家种业创新企业入驻。海南文昌借助独特的纬度优势，向航天领域发力，打造我国目前唯一的商业航天发射场；星际荣耀、星河动力、蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等国内头部商业航天企业已进驻或计划落地文昌国际航天城。

创新平台

鼓励国内知名高校和研究机构在海南设立分支机构，鼓励海南引进境外优质教育资源，举办高水平中外合作办学机构和项目。海南陵水黎安国际教育创新试验区（以下简称“试验区”），是推动海南国际教育创新岛建设的重要平台。

“今年，试验区已经完成1万人办学所需的基本条件。”海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局党委委员、副局长袁松阳介绍，试验区发展至今已签约引进国内外高校22所，中国境内首个境外高校独立办学项目——海南比勒费尔德应用科学大学也已在园区招生办学。目前园区在校师生超4000人。试验区采用“大共享+小学院”的办学模式——物理空间上，图书馆、体育场、宿舍、食堂等公共设施供全体学生共享使用，各高校又根据自身学校文化和学科需要，配建专享小学院。

近年来，试验区对标世界一流，构建国际学分银行、国际大师课程班和共享课程库等共享平台，推动招生制度和人才培养模式创新，建立国际教育质量保障体系，“学在海南=留学国外”影响力不断扩大，实现“课程互选、学分互认”，教学环境和营商环境不断优化。

陵水黎安国际教育创新试验区管理局党委委员、副局长刘明告诉记者，试验区将以服务国家教育消费回流为己任，依托入驻高校优势专业形成“三个学科群”，即以北京邮电大学、电子科技大学、海南比勒费尔德应用科学大学为主的电子信息学科群；以北京体育大学、中央民族大学为主的旅游文化学科群；以中国传媒大学为主的设计类学科群。依托学科群发展产业群，全面实现“教、科、产、城”高质量融合发展，着力把园区打造为科技成果转化基地、教科产城融合的先行示范区和承接国际教育消费回流的重要平台。（王 伟）

(责编：王连香、李楠桦)

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