原标题：人工智能助跨境电商更好发展

人工智能能够重新构建跨境电商的系统模块，从市场洞察、客服场景、用户体验等多个维度实现飞跃，推动更多中国商品走向世界。

近年来，我国持续推动对外贸易创新发展，积极培育新业态新模式，跨境电商领域呈现出蓬勃发展态势，进出口规模持续扩大。在日前广东珠海举行的2024全球跨境电商年会上，与会者围绕跨境电商的产业发展、生态构建、市场机遇和全球趋势进行了深入研讨。

对外经济贸易大学现代服务业研究中心首席教授陈进表示，我国跨境电商的市场规模和渗透力持续增强，业务已覆盖200多个国家和地区。这主要得益于科技创新和数字经济的强劲驱动。通过技术创新实现合规经营、精准营销和绿色发展，将是跨境电商未来的重要发展方向；同时，加强国际合作，重构全球价值链，推动全世界共享数字经济智能化红利，共同促进跨境电商高质量发展，也是未来的重要任务。

据统计，2023年我国跨境电商进出口额达到2.38万亿元，同比增长15.6%。极睿科技创始人武彬认为，随着电商内容重要性的日益提升，商品拍摄、图片和视频等营销素材已成为影响消费者购买决策的关键因素。“AI技术对于提升内容质量和效率至关重要，未来希望通过AI技术帮助全球卖家建立高效的内容工厂，实现图文视频内容的自动化生成。”武彬说。

以数字化转型、产品创新、柔性供应链等为代表的高质量“出海”模式，正为中国企业塑造品牌价值、创造新的增长机遇，成为拉动中国外贸增长的新引擎。阿里巴巴淘天集团公共事务总监陈伟介绍，AI在营销、在线客服、数字化办公、出海业务等电商相关领域得到广泛应用，有效提升了商家的运营效率，为消费者提供了更佳的购物体验。他认为，AI在商品铺货、智能退款和图像生成等方面的应用尤为显著，为商家节省了大量时间成本，提高了退款处理的准确性，实现了商品展示的多样化。

数据和AI技术在帮助跨境电商企业理解市场、实现增长、推动产业生态发展方面发挥着越来越重要的作用。数说故事创始人兼CEO徐亚波表示，通过对国内外电商平台的数据收集与分析，他们发现国内外电商市场的商品丰富度存在巨大差异，这为中国品牌商提供了广阔的“出海”空间。目前，他们正帮助国内企业建立全球达人网络，通过分布式机会与全球网红建立合作关系，推动中国商品走向世界。

从“降本增效”到“流程再造”再到“全方位赋能”，AI正逐步为跨境电商创造价值，推动其实现高质量发展。腾讯云电商行业解决方案负责人杨哲铭认为，AI能够重新构建跨境电商的系统模块，从市场洞察、客服场景、用户体验等多个维度实现飞跃。未来，AI将与各行各业深度融合。作为电商企业服务提供商，他们面临的挑战是如何帮助客户找到AI能力和应用场景的结合点，挖掘商业价值。

尽管中国企业在跨境电商领域具有领先优势，但仍需尊重各国文化和市场环境的差异性。徐亚波强调，AI技术将助力国内企业在全球电商市场中稳步前行，希望大家能抱团“出海”，共同融入当地生态，推动跨境电商可持续发展。

随着我国进出口贸易总值不断增长，“出海”企业面临的海外知识产权风险也日益凸显，不少卖家因外观侵权、商标侵权、专利侵权等问题面临商品下架和高额赔偿。上海百事通信息技术股份有限公司人工智能业务负责人李光宇认为，合法合规是国际贸易的基础，AI在法律和电商的结合领域具有巨大潜力。法律壁垒、多边贸易协定壁垒、当地文化壁垒等是跨境电商面临的难题，需要进一步夯实数据基础，以科技提升法律服务水平，让AI成为更专业的“律师”，赋能跨境电商行业更好发展。（喻 剑）

(责编：王连香、李楠桦)

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