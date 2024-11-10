人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人工智能助跨境电商更好发展

2024年11月10日10:01 | 来源：经济日报
小字号

原标题：人工智能助跨境电商更好发展

人工智能能够重新构建跨境电商的系统模块，从市场洞察、客服场景、用户体验等多个维度实现飞跃，推动更多中国商品走向世界。

近年来，我国持续推动对外贸易创新发展，积极培育新业态新模式，跨境电商领域呈现出蓬勃发展态势，进出口规模持续扩大。在日前广东珠海举行的2024全球跨境电商年会上，与会者围绕跨境电商的产业发展、生态构建、市场机遇和全球趋势进行了深入研讨。

对外经济贸易大学现代服务业研究中心首席教授陈进表示，我国跨境电商的市场规模和渗透力持续增强，业务已覆盖200多个国家和地区。这主要得益于科技创新和数字经济的强劲驱动。通过技术创新实现合规经营、精准营销和绿色发展，将是跨境电商未来的重要发展方向；同时，加强国际合作，重构全球价值链，推动全世界共享数字经济智能化红利，共同促进跨境电商高质量发展，也是未来的重要任务。

据统计，2023年我国跨境电商进出口额达到2.38万亿元，同比增长15.6%。极睿科技创始人武彬认为，随着电商内容重要性的日益提升，商品拍摄、图片和视频等营销素材已成为影响消费者购买决策的关键因素。“AI技术对于提升内容质量和效率至关重要，未来希望通过AI技术帮助全球卖家建立高效的内容工厂，实现图文视频内容的自动化生成。”武彬说。

以数字化转型、产品创新、柔性供应链等为代表的高质量“出海”模式，正为中国企业塑造品牌价值、创造新的增长机遇，成为拉动中国外贸增长的新引擎。阿里巴巴淘天集团公共事务总监陈伟介绍，AI在营销、在线客服、数字化办公、出海业务等电商相关领域得到广泛应用，有效提升了商家的运营效率，为消费者提供了更佳的购物体验。他认为，AI在商品铺货、智能退款和图像生成等方面的应用尤为显著，为商家节省了大量时间成本，提高了退款处理的准确性，实现了商品展示的多样化。

数据和AI技术在帮助跨境电商企业理解市场、实现增长、推动产业生态发展方面发挥着越来越重要的作用。数说故事创始人兼CEO徐亚波表示，通过对国内外电商平台的数据收集与分析，他们发现国内外电商市场的商品丰富度存在巨大差异，这为中国品牌商提供了广阔的“出海”空间。目前，他们正帮助国内企业建立全球达人网络，通过分布式机会与全球网红建立合作关系，推动中国商品走向世界。

从“降本增效”到“流程再造”再到“全方位赋能”，AI正逐步为跨境电商创造价值，推动其实现高质量发展。腾讯云电商行业解决方案负责人杨哲铭认为，AI能够重新构建跨境电商的系统模块，从市场洞察、客服场景、用户体验等多个维度实现飞跃。未来，AI将与各行各业深度融合。作为电商企业服务提供商，他们面临的挑战是如何帮助客户找到AI能力和应用场景的结合点，挖掘商业价值。

尽管中国企业在跨境电商领域具有领先优势，但仍需尊重各国文化和市场环境的差异性。徐亚波强调，AI技术将助力国内企业在全球电商市场中稳步前行，希望大家能抱团“出海”，共同融入当地生态，推动跨境电商可持续发展。

随着我国进出口贸易总值不断增长，“出海”企业面临的海外知识产权风险也日益凸显，不少卖家因外观侵权、商标侵权、专利侵权等问题面临商品下架和高额赔偿。上海百事通信息技术股份有限公司人工智能业务负责人李光宇认为，合法合规是国际贸易的基础，AI在法律和电商的结合领域具有巨大潜力。法律壁垒、多边贸易协定壁垒、当地文化壁垒等是跨境电商面临的难题，需要进一步夯实数据基础，以科技提升法律服务水平，让AI成为更专业的“律师”，赋能跨境电商行业更好发展。（喻 剑）

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：加快传统物流转型升级 营造现代流通物流新生态
　　人民网北京11月10日电 （记者乔雪峰）物流业一头连着生产、一头连着消费，在市场经济中的地位越来越凸显。近年来，我国出台了一系列降低物流成本的政策措施，取得了积极成效。…
提升新能源汽车检测技术水平 为交通运输业健康发展提供人才支撑
　　人民网北京11月10日电 （记者乔雪峰）近年来，我国新能源汽车发展进入快车道，数据显示，截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。其中，纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部