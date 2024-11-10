没错

今天的主角

就是柠檬

单提到这两个字

便足以令人口舌生津

无论是酷热焦渴时的

一杯冰镇柠檬饮

还是食欲不振时的

一盆捞汁小海鲜

和柠檬有关的一切

总能轻松激活味蕾

水果圈的“头号玩家”

柠檬

由酸橙和香橼杂交而来

是芸香科柑橘属植物

大家庭中的重要一员

柑橘是全球最重要的

经济作物之一

是中国第一大类水果

产量甚至超过了苹果

也是我国南方栽培面积最广

经济地位最重要的果树

我国柑橘种植面积

和产量均位居全球第一

主要有柑、橘、橙、柚四大类

随着品种布局不断优化

逐步形成了

长江上中游柑橘带

赣南-湘南柑橘带

浙闽粤柑橘带

鄂西-湘西柑橘带

西江柑橘带

5大优势带

和南丰蜜橘基地

岭南晚熟宽皮橘基地

云南特早熟柑橘基地

丹江库区和汉中北缘柑橘基地

四川柠檬基地

5大柑橘特色基地

广西、湖南、四川

广东、湖北、江西

福建、重庆等省份的

柑橘产量超过

全国总产量的90%以上

2022年

全国柑橘产量6003.9万吨

广西、湖南、四川

分别达到了

1808.0万吨

639.3万吨

563.2万吨

餐饮界的“无可替代”

在柑橘类水果版图中

柠檬所占比例

或许并不突出

但却凭借其特殊的

气味和功能

成为无可替代的存在

堪称全球餐饮界的“硬通货”

柠檬在地中海沿岸

亚洲和美洲等地都有分布

主产国为印度、墨西哥

中国、阿根廷、巴西

土耳其、美国、西班牙等国家

我国柠檬产区主要分布在

四川、重庆、云南、海南等地

广东、湖南、福建、浙江

也有种植

四川安岳柠檬

云南瑞丽柠檬

重庆潼南柠檬

都是中国柠檬的重要名片

重庆潼南区地处北纬30°

柠檬黄金种植带

气候温润、地势浅平

土壤偏酸性

涪江、琼江横贯全区而过

提供了便利的灌溉条件

是与美国加利福尼亚州

意大利西西里岛齐名的

世界三大顶级柠檬产地之一

全区柠檬种植面积达到32万亩

2022年鲜果产量23万吨

浑身是宝的“黄金之果”

潼南柠檬品种

以尤力克为主

该品种结果量多、果实较大

颜色鲜艳、果汁多、香气浓

出油量高且耐贮运

是鲜销和加工的理想选择

精深加工技术的不断突破

让一颗颗“酸柠檬”

变成了真正的“黄金果”

从果皮到果核

每个组织都被“吃干榨尽”

国家级柑橘类精深加工

重点实验室

柠檬产业研究院

博士后科研工作站

柠檬工程技术中心

柠檬科技小院等科研平台

攻克精深加工技术近400项

助力柠檬产业链整体提升

全区累计培育柠檬加工企业32家

柠檬纳米汁、柠檬果胶等

精深加工项目陆续建成投产

研发生产饮料、生物医药

及保健品等5大类

350余种柠檬产品

柠檬年加工能力达到30万吨

加工产值30亿元

截至目前

潼南柠檬及其加工产品

已出口俄罗斯、印尼、新加坡

中国香港等30余个国家和地区

搭乘“一带一路”快车

依托西部陆海新通道

跨越山海、走向世界

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 魏星 刘云 张祎

策划｜翟巧红 行家玮

文案｜黄亚辉

字体｜万祥生

设计｜行家玮

支持｜潼南区委宣传部

数据｜《中国农村统计年鉴2023》《我国特色农产品市场与产业分析报告（2022）》《重庆统计年鉴2023》 联合国粮食及农业组织统计数据库

(责编：王连香、高雷)

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