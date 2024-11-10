人民网记者 车柯蒙

国家税务总局发布的最新数据显示，今年1月至9月，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。

今年以来，税务部门采取有效措施，着力推动政策红利精准快速直达经营主体。“真金白银”的减税降费红利对科技创新和制造业高端化、智能化、绿色化发展的支持作用明显。

近年来，我国持续加大税费优惠政策对科技创新的支持力度，企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并将集成电路企业和工业母机企业研发费用加计扣除比例进一步提高至120%，为激励企业创新发展营造了良好税收环境。税务总局数据显示，今年1月至9月，研发费用加计扣除等支持加大科技投入、成果转让和科技人才引进及培养的政策减税降费及退税8937亿元。

广东惠州是中国重要的新型PCB（印制电路板）制造基地，全市有各类新型PCB企业超100家。“公司持续加大研发投入，在算力和AI服务器领域取得重大突破。”胜宏科技（惠州）股份有限公司董事长陈涛介绍，2024年度上半年，胜宏科技研发费用加计扣除总额1.36亿元，享受高新技术企业税收优惠减免金额1200多万元。胜宏科技将这笔资金用于研发创新、数字工厂建设等方面，实现扩产增效良性循环。

作为创新的主体，我国企业展现出强劲的创新活力，一批具有国际竞争力的创新型领军企业队伍不断壮大。数据显示：截至8月底，我国规模以上工业企业数量达50.4万家，较2023年末增加4.4%，累计培育制造业单项冠军企业1557家、专精特新中小企业超14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，有效期内的高新技术企业达46.3万家。

为支持企业创新发展，除了研发费用加计扣除优惠政策，税务部门还积极落实高新技术企业减按15％税率征收企业所得税政策，精准落实先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等政策，进一步助力制造业高质量发展，努力营造有利于先进制造业发展的良好生态。

根据税务总局发布的最新数据，今年1月至9月，高新技术企业减按15％税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税3025亿元。

受益于包括税费优惠政策在内的一系列支持政策，今年以来，科技创新成效明显。增值税发票数据显示，1月至10月，高技术产业销售收入同比增长11.4%，其中，科技成果转化服务、信息技术服务销售收入同比分别增长27%和12.3%，反映创新要素加快转化、信息化进程提速。数字经济核心产业销售收入同比增长7.4%，其中，数字技术应用业、数字内容与媒体销售收入同比分别增长11%和14.8%，反映数字产业化稳步推进。

推动传统制造业转型升级，大力发展先进制造业，是制造业高质量发展的题中应有之义。今年3月，我国出台了推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。税务部门积极落实制造业重点行业新购固定资产加速折旧政策、先进制造业企业增值税加计抵减政策等，推动制造业加快迈向价值链中高端，朝着高端化、智能化、绿色化方向发展。

数据显示，今年1月至9月，先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等支持制造业高质量发展的政策减税降费及退税8107亿元。购买500万元以下设备器具一次性税前扣除等支持设备更新和技术改造的政策减税800亿元。

在东北最大的钢管集散地磐石市，聚集了众多钢铁生产企业。吉林省税务部门全面梳理了企业购进设备、器具加速折旧，购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备投资额抵免等相关政策，针对重点行业、重点企业发放了1万余册《支持大规模设备更新税收优惠政策汇编》，并为企业设备升级、加速发展提供精准政策辅导。

在各项税费优惠政策的支持带动下，今年以来我国制造业发展持续向好。税务总局增值税发票数据显示，1月至10月，在前三季度PPI下降2%的情况下，制造业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长5.3%、8.5%和8.7%，特别是计算机制造、通讯及雷达设备制造、智能设备制造等先进制造业销售收入同比分别增长16.4%、21.6%和11.2%，反映制造业高端化、智能化稳步推进。

国家税务总局有关司局负责人表示，下一步，税务部门将把支持科技创新和制造业发展摆在更加突出的位置，进一步落实好研发费用加计扣除等各项税费支持政策，全力护航各类企业创新发展，更好培育和壮大新质生产力，更好助力制造业高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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