人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动农业全产业高质量发展 全国农资保供平台成立

2024年11月10日13:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月10日电 （记者李栋）在近日召开的2024年度中国农资经销商年会暨第四届智慧农资发展与应用大会上，全国农资保供平台正式成立。

据相关负责人介绍，该平台以服务保障国家粮食安全为宗旨，是由化肥农药等农资骨干生产、流通企业共建、共享、共同承担社会责任的开放型平台，总体目标是落实国家宏观调控政策，维护农资市场总体平稳，增强行业凝聚力，促进农资产运储销贸各环节紧密合作。

 “要以建设全国农资保供平台为依托，提升产业链的整体保供效能。”中华全国供销合作总社农资与棉麻局局长、中国农业生产资料流通协会会长、中国东盟农资商会会长龙文表示，下一步，平台将在国家有关部委的指导支持下，探索开展农资产销对接、农资集采集配等相关业务。同时，将针对化肥市场的变化，协调产销关系，反应企业诉求，积极促进农资市场供应稳定，提升产业链整体保供效能。

中国农药工业协会副秘书长郭卫表示，平台是农资行业合作共享精神的体现，对于落实国家宏观调控政策，维护农资市场总体平稳，促进农资产、运、储、销、贸各环节紧密合作，共同推动全产业链高质量发展，意义重大。

中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会常务副秘书长周月表示，希望农资保供平台的建立，能够促进我国农资产、运、储、销、贸各环节的紧密合作，积极落实国家宏观调控政策与措施，用为稳定市场供应、维护农资价格平稳贡献力量。

据悉，去年，中国农资流通协会联合多家行业协会发起组建“全国农资保供平台”的倡议。近期，经过初步审核，240家农资生产流通企业成为首批“全国农资保供平台”成员企业。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
进博夜话：拥抱AI时代 共享美好未来
　　以人工智能（AI）为代表的未来科技新风，在今年的进博会加速涌动。 “四叶草”内，“人工智能+”遍地开花，AI应用场景持续拓展，赋能千行百业、助力美好生活之势尽显。…
推动农业全产业高质量发展 全国农资保供平台成立
　　人民网北京11月10日电 （记者李栋）在近日召开的2024年度中国农资经销商年会暨第四届智慧农资发展与应用大会上，全国农资保供平台正式成立。 据相关负责人介绍，该平台以服务保障国家粮食安全为宗旨，是由化肥农药等农资骨干生产、流通企业共建、共享、共同承担社会责任的开放型平台，总体目标是落实国家宏观调控政策，维护农资市场总体平稳，增强行业凝聚力，促进农资产运储销贸各环节紧密合作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部