人民网北京11月10日电 （记者李栋）在近日召开的2024年度中国农资经销商年会暨第四届智慧农资发展与应用大会上，全国农资保供平台正式成立。

据相关负责人介绍，该平台以服务保障国家粮食安全为宗旨，是由化肥农药等农资骨干生产、流通企业共建、共享、共同承担社会责任的开放型平台，总体目标是落实国家宏观调控政策，维护农资市场总体平稳，增强行业凝聚力，促进农资产运储销贸各环节紧密合作。

“要以建设全国农资保供平台为依托，提升产业链的整体保供效能。”中华全国供销合作总社农资与棉麻局局长、中国农业生产资料流通协会会长、中国东盟农资商会会长龙文表示，下一步，平台将在国家有关部委的指导支持下，探索开展农资产销对接、农资集采集配等相关业务。同时，将针对化肥市场的变化，协调产销关系，反应企业诉求，积极促进农资市场供应稳定，提升产业链整体保供效能。

中国农药工业协会副秘书长郭卫表示，平台是农资行业合作共享精神的体现，对于落实国家宏观调控政策，维护农资市场总体平稳，促进农资产、运、储、销、贸各环节紧密合作，共同推动全产业链高质量发展，意义重大。

中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会常务副秘书长周月表示，希望农资保供平台的建立，能够促进我国农资产、运、储、销、贸各环节的紧密合作，积极落实国家宏观调控政策与措施，用为稳定市场供应、维护农资价格平稳贡献力量。

据悉，去年，中国农资流通协会联合多家行业协会发起组建“全国农资保供平台”的倡议。近期，经过初步审核，240家农资生产流通企业成为首批“全国农资保供平台”成员企业。

(责编：王连香、高雷)

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