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进博夜话：拥抱AI时代 共享美好未来

人民网记者 孙阳
2024年11月10日13:10 | 来源：人民网
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以人工智能（AI）为代表的未来科技新风，在今年的进博会加速涌动。

“四叶草”内，“人工智能+”遍地开花，AI应用场景持续拓展，赋能千行百业、助力美好生活之势尽显。

黄浦江畔，一年一度的人民网《进博夜话》将镜头定格于AI时代，聚焦技术前沿、寻求理性思考。

进博会期间，人民网《进博夜话》聚焦AI话题。人民网 马莹莹摄

进博会期间，人民网《进博夜话》聚焦AI话题。人民网 马莹莹摄

高通公司中国区董事长孟樸，荣耀终端有限公司CEO赵明，复旦大学计算机科学技术学院院长杨珉，传播内容认知全国重点实验室学术带头人张冬明，哔哩哔哩UP主“图灵的猫”，来自产学研各领域的不同嘉宾，以各自独特的视角，在《进博夜话》透视AI时代，共话美好未来。

聚焦端侧AI新机遇

通过简单的语音指令，在手机上完成一句话续费、点餐等便捷体验；在汽车智能座舱里激活AI助手，即可享受个性化的服务体验……近年来，生成式AI广泛应用并展现出广阔前景。

如何进一步挖掘AI技术的普惠性价值，使其更加贴近用户，则成为业界关注的话题。如今，在用户需求、技术进步、数字化场景更趋多元等多重因素驱动下，通过5G连接技术“底座”的支持，端侧AI正形成加速落地的趋势。

孟樸认为，只有在触手可及的智能手机、移动PC和网联汽车等终端设备中，实现随时随地运行生成式AI功能，才能使终端与云端紧密融合，从而推动生成式AI的广泛应用。

高通公司中国区董事长孟樸、荣耀终端有限公司CEO赵明做客人民网《进博夜话》。人民网 马莹莹摄

高通公司中国区董事长孟樸、荣耀终端有限公司CEO赵明做客人民网《进博夜话》。人民网 马莹莹摄

在孟樸看来，终端侧AI的构建离不开软件生态的支持。高通从去年年初开始支持如Stable Diffusion等大模型在手机终端侧的应用，现在已经能够扩展到支持端侧多模态大模型，同时，高通也通过为开发者提供统一的软件栈和打造模型库，便于将应用落实到不同的终端类型上，为消费者提供更为便捷的体验。

“有了端侧大模型，可以更好地帮助消费者完成与网络大模型的交互，从而更好地解决云端计算模式涉及的隐私问题等。”赵明表示，新荣耀成立四周年，对AI重构手机服务和用户体验进行了不少探索，相信如何更好去理解消费者的意图，将是端侧AI技术发展的重要方向。

畅想美好生活新图景

近年来，AI以其强大的学习能力和充满想象力的技术变革，不仅融入千行百业，更加速赋能美好生活。

今年进博会上，人工智能体验区升级为3.0版，具身机器人、AI大模型等应用场景备受关注。

孟樸介绍说，随着生成式AI带来的空前创新和发展，从智能手机、电视、游戏等娱乐体验，到通过视频会议、XR应用提升生产力，再到自动驾驶汽车、智能工厂、智能医疗等领域的应用，终端侧AI正逐渐渗透到生活方方面面。

“过去三年，高通支持了国内近60个品牌，发布了160多款新能源车，我们和中国的产业链有非常好的合作基础。通过AI赋能智能终端，能够让用户拥有更美好的生活。”孟樸表示。

“AI赋能美好生活的路径，类似电力、飞机这些产品，可以分成三个融合阶段：一开始偏高端，只有实验室和从业者使用；接着变得普及，出现单一类型超级产品；而最终形态是多样化的、生活化的应用，打破屏幕维度，让AI走进物理世界，比如具身智能机器人、智能家居等，都是造福人类的更理想形态”。在“图灵的猫”看来，AI真正的目标是不需要再去感知它，生活的一切就是智能的。

共话安全治理新路径

人工智能是人类发展新领域，给全球带来巨大发展机遇的同时，也面临着安全治理的新课题。如何让AI以人为本、智能向善？多位对话嘉宾给出了他们的答案。

“AI技术的发展演进、业务场景构建，应该满足人民群众追求更美好生活的需求。”杨珉认为，AI技术是一个动态演进过程，发展和安全相互协同是基本思路。

杨珉表示，推动全球人工智能领域的合作与对话是AI安全治理的重要路径，特别需要在算力基础设施、基础软件生态、基座大模型技术、安全和可靠保障能力等方面加强国际合作。

针对AI安全治理，多位嘉宾进行了思考与分享。人民网 马莹莹摄

针对AI安全治理，多位嘉宾进行了思考与分享。人民网 马莹莹摄

张冬明认为，AI安全治理不仅需要保障AI safety（注意系统本身缺陷），更要关注AI security（防范外部的攻击）。同时，媒体行业应该成为AI语料的源头活水。

张冬明介绍，生成式AI兴起之初，人民网就启动了主流价值语料库建设，针对人工智能大模型普遍回答不好却又不容回避的重大问题、敏感问题、疑难问题，提供安全语料支撑。此外，针对采集数据中的错误，研制了人民审校和内容风控大脑：并提供“时政信息表述审校”、“综合信息审校”等核心服务。同时，通过人民网的天目系统，可以对文本、图片、音视频内容进行检测。

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(责编：王连香、高雷)
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