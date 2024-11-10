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进博观察 | 144小时，进博为世界打开了怎样一扇窗口？

人民网记者 王震
2024年11月10日13:15 | 来源：人民网
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144个小时，129个国家和地区，3496家参展商……11月5至10日，“四叶草”美丽绽放，“东方之约”魅力不减。

连续举办了七届的进博会，吸引力从何而来？为世界打开了怎样一扇窗口？

——这里是“全球好物”的购物车。

非洲的牛油果，柬埔寨的大米，老挝的茶叶……在“四叶草”的国家展展馆，来自世界各国的特色产品琳琅满目，别具特色的表演引人驻足。

泽尼农场是南非第三大牛油果出口商，有着17年的牛油果种植经验。借着进博的东风，该农场首次将牛油果产品出口到中国。

一颗牛油果的“进博之旅”就此开启，让“舌尖上的味道”香飘万里、跨越山海。

在第七届进博会消费品展区，来自捷克的精美水晶杯吸引参观者目光。人民网记者 翁奇羽摄

在第七届进博会消费品展区，来自捷克的精美水晶杯吸引参观者目光。人民网记者 翁奇羽摄

在消费品展区，美好生活有了新的打开方式：可自动调节室内温度、湿度、含氧量的智能家居环境系统，不必更换耗材的智能净化加湿一体机，能够帮助改善发质的吹风机……一系列数字化、绿色化、智能化的家居产品，引领着消费“新风向”。

——这里是“前沿科技”的大秀场。

纯电“空中出租车”，可搭载1名飞行员和4名乘客；让人“健步如飞”的动力鞋，一次充电可行走11公里；“磁波刀”技术，有望让特发性震颤、帕金森病患者告别开颅手术……一场前沿科技盛宴，“硬核”上演。

在第七届进博会技术装备展区的高通展台，参观者正在沉浸式体验骁龙XR奇幻之旅。人民网记者 翁奇羽摄

在第七届进博会技术装备展区的高通展台，参观者正在沉浸式体验骁龙XR奇幻之旅。人民网记者 翁奇羽摄

本届进博会上，400多项代表性新产品、新技术、新服务首发首秀，全球瞩目。

作为连续七届参加进博会的“全勤生”，美敦力今年聚焦心脏及血管、医疗外科、神经科学等医疗领域，带来了7款首展展品。

美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨表示：“进博会是共享中国市场机遇、展示全球创新医疗科技的重要平台。”

——这里是“开放共赢”的会客厅。

在首届进博会上，挪威企业阿克海洋生物曾与其他中小企业共用一张桌子。但就是这方小小的展台，让公司获得大量曝光，为日后发展带来了大机遇。

从“共用一张桌子”到“拥有60平方米展位”，多年进博之旅让这家来自挪威的企业见证了进博效应和中国市场的潜力。

在第七届进博会坦桑尼亚国家馆，参观者正在选购特色工艺品。人民网记者 翁奇羽摄

在第七届进博会坦桑尼亚国家馆，参观者正在选购特色工艺品。人民网记者 翁奇羽摄

今年的进博会，吸引了约3500家企业参展：从最不发达国家到发达国家，从家族小企业到跨国大公司，从非洲大陆到亚洲腹地……

汇五洲佳品，聚四海宾朋。以进博会为平台，中国正向世界敞开怀抱，为全球企业投资中国、深耕中国、赢在中国提供无限机遇。

(责编：陈键、高雷)
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