身高180cm、体重约47kg，还拥有打破了世界纪录的移动速度——每秒3.3米，H1是人形机器人的“全国冠军”，也是青青智造家、95后小伙刘金达的“上班搭子”。

11月9日，“冠军中国·青春接力”网络主题活动暨我比任何时候更懂你（第四季）系列短视频之《人形机器人当“上班搭子”是种什么体验？》上线。在本集短视频中，青青智造家、杭州宇树科技有限公司G1机器人项目组成员刘金达，介绍了他的人形机器人“同事”们，展现了在AI技术的加持下人形机器人广泛的应用场景。

人形机器人H1——全国首款能跑的全尺寸通用人形机器人，身高180cm，体重约47kg，全身有20多个关节电机。Ta还是全球奔跑最快的全尺寸机器人，最快速度可达每秒3.3米。上下楼、后空翻、负重30kg，对H1来说都不是难事。

人形机器人进工厂能搬运、焊接，在家会颠勺做饭、叠衣服，还会跳舞、音乐指挥、后空翻秀“才艺”……Ta们凭借聪明的“大脑”、敏锐的“视觉”及灵巧的“双手”已经从科幻奔向现实，越来越多地参与到生产生活中。

科技赋能，潜能无限。工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。截至2024年2月，全国人形机器人存量企业为24747家、国家级专精特新企业1051家。人工智能产业正加速发展，赋能千行百业。

为深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，11月8日起，由中共江苏省委网信办出品、现代快报+制作、中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持的“冠军中国·青春接力”网络主题活动暨我比任何时候更懂你（第四季）系列短视频高燃上线。该网络主题活动以高质量发展推进中国式现代化为主线，通过全国24座城市30位青青智造家的沉浸式、场景化讲述，探寻各地因地制宜发展新质生产力的改革创新实践，用AI技术打造的“3D未来之眼”带网友穿越到美好未来。

现代快报/现代+记者 吴嫣然 张爱红/文 王紫君/编导 王光强 穆子健/摄 赵堃雅/后期 李丹/设计 赵梦颖/化妆

(责编：徐婵、杨光宇)

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