人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

冠军中国·青春接力｜人形机器人当“上班搭子”是种什么体验？

2024年11月10日14:21 | 来源：现代+
小字号

身高180cm、体重约47kg，还拥有打破了世界纪录的移动速度——每秒3.3米，H1是人形机器人的“全国冠军”，也是青青智造家、95后小伙刘金达的“上班搭子”。

11月9日，“冠军中国·青春接力”网络主题活动暨我比任何时候更懂你（第四季）系列短视频之《人形机器人当“上班搭子”是种什么体验？》上线。在本集短视频中，青青智造家、杭州宇树科技有限公司G1机器人项目组成员刘金达，介绍了他的人形机器人“同事”们，展现了在AI技术的加持下人形机器人广泛的应用场景。

人形机器人H1——全国首款能跑的全尺寸通用人形机器人，身高180cm，体重约47kg，全身有20多个关节电机。Ta还是全球奔跑最快的全尺寸机器人，最快速度可达每秒3.3米。上下楼、后空翻、负重30kg，对H1来说都不是难事。

人形机器人进工厂能搬运、焊接，在家会颠勺做饭、叠衣服，还会跳舞、音乐指挥、后空翻秀“才艺”……Ta们凭借聪明的“大脑”、敏锐的“视觉”及灵巧的“双手”已经从科幻奔向现实，越来越多地参与到生产生活中。

科技赋能，潜能无限。工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。截至2024年2月，全国人形机器人存量企业为24747家、国家级专精特新企业1051家。人工智能产业正加速发展，赋能千行百业。

为深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，11月8日起，由中共江苏省委网信办出品、现代快报+制作、中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持的“冠军中国·青春接力”网络主题活动暨我比任何时候更懂你（第四季）系列短视频高燃上线。该网络主题活动以高质量发展推进中国式现代化为主线，通过全国24座城市30位青青智造家的沉浸式、场景化讲述，探寻各地因地制宜发展新质生产力的改革创新实践，用AI技术打造的“3D未来之眼”带网友穿越到美好未来。

现代快报/现代+记者 吴嫣然 张爱红/文 王紫君/编导 王光强 穆子健/摄 赵堃雅/后期 李丹/设计 赵梦颖/化妆

(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》不定时vlog | 外国人来进博会，路上花了多久？
　　每年进博会，许多外国企业及机构代表都不远万里，专程前来为自己的产品站台“打call”。他们一路上花了多久，此趟旅程又实现了哪些期待？《财米油盐》带你看！。…
进博观察 | 144小时，进博为世界打开了怎样一扇窗口？
　　144个小时，129个国家和地区，3496家参展商……11月5至10日，“四叶草”美丽绽放，“东方之约”魅力不减。 连续举办了七届的进博会，吸引力从何而来？为世界打开了怎样一扇窗口？ ——这里是“全球好物”的购物车。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部