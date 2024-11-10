人民网北京11月10日电 （焦磊）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，由人民网主办、拜耳医药影像诊断业务部协办的“以高水平开放促进医疗服务高质量发展”现场配套活动在上海举办。会议上，拜耳影像诊断全球总裁安德华表示，拜耳连续参加了7届进博会，分享了100多项创新性技术。希望通过进博会的平台，在行业内加强交流，推动医疗创新成果释放溢出效应。

“中国市场是我们的主要市场，具有巨大潜力，发展速度非常快，同时创新力强劲。”安德华表示，拜耳致力于将高效并绿色节能的新技术带到全世界，希望支持放射学专家和放射中心的日常工作，参与到相关领域的科普和培训。

安德华介绍，拜耳放射学产品线丰富，能够为放射中心提供技术和数字化解决方案。他举例说，本届进博会最新展示的放射科产品Centargo，针对放射中心的使用场景，能够帮助提升医疗中心的效率，提升诊断的速度。

当前，如何让病人快速找对病因、为病人提供高质量服务，是医疗服务发展的痛点。对此，拜耳影像诊断业务部中国区总经理胡文菁表示，拜耳影像诊断致力于为解决其中痛点做出贡献。

“影像科有了精准诊断，就能够节约患者总体的医疗支出。在常见的增强CT检查中，研究表明采用Centargo可以让护士在单个患者的流程时间缩短60%以上。”胡文菁说，拜耳希望所提供的解决方案是高效的，可以帮助更多患者在第一时间找到自己健康的答案。

胡文菁表示，拜耳期待能够共创适用于中国的健康解决方案，并推动创新方案走出国门，用中国方案解决全球人民的健康问题。

(责编：王连香、高雷)

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