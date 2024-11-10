人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

拜耳影像诊断：推动医疗创新成果释放溢出效应

2024年11月10日14:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月10日电 （焦磊）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，由人民网主办、拜耳医药影像诊断业务部协办的“以高水平开放促进医疗服务高质量发展”现场配套活动在上海举办。会议上，拜耳影像诊断全球总裁安德华表示，拜耳连续参加了7届进博会，分享了100多项创新性技术。希望通过进博会的平台，在行业内加强交流，推动医疗创新成果释放溢出效应。

“中国市场是我们的主要市场，具有巨大潜力，发展速度非常快，同时创新力强劲。”安德华表示，拜耳致力于将高效并绿色节能的新技术带到全世界，希望支持放射学专家和放射中心的日常工作，参与到相关领域的科普和培训。

安德华介绍，拜耳放射学产品线丰富，能够为放射中心提供技术和数字化解决方案。他举例说，本届进博会最新展示的放射科产品Centargo，针对放射中心的使用场景，能够帮助提升医疗中心的效率，提升诊断的速度。

当前，如何让病人快速找对病因、为病人提供高质量服务，是医疗服务发展的痛点。对此，拜耳影像诊断业务部中国区总经理胡文菁表示，拜耳影像诊断致力于为解决其中痛点做出贡献。

“影像科有了精准诊断，就能够节约患者总体的医疗支出。在常见的增强CT检查中，研究表明采用Centargo可以让护士在单个患者的流程时间缩短60%以上。”胡文菁说，拜耳希望所提供的解决方案是高效的，可以帮助更多患者在第一时间找到自己健康的答案。

胡文菁表示，拜耳期待能够共创适用于中国的健康解决方案，并推动创新方案走出国门，用中国方案解决全球人民的健康问题。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
拜耳影像诊断：推动医疗创新成果释放溢出效应
　　人民网北京11月10日电 （焦磊）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，由人民网主办、拜耳医药影像诊断业务部协办的“以高水平开放促进医疗服务高质量发展”现场配套活动在上海举办。会议上，拜耳影像诊断全球总裁安德华表示，拜耳连续参加了7届进博会，分享了100多项创新性技术。…
《财米油盐》不定时vlog | 外国人来进博会，路上花了多久？
　　每年进博会，许多外国企业及机构代表都不远万里，专程前来为自己的产品站台“打call”。他们一路上花了多久，此趟旅程又实现了哪些期待？《财米油盐》带你看！。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部