人民网北京11月10日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。据悉，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超过上届，本届进博会“朋友圈”持续扩容。

记者了解到，前六届进博会的顺利举办，带动近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相。本届进博会共有400多项新产品、新技术、新服务在此汇聚，开启“进博之旅”，其中医疗器械及保健展区的创新成果引人注目。

伴随着民众健康意识的增强，高科技与医疗服务的整合步伐加快，智慧医疗已逐步成为推进我国健康事业发展的核心动力。

作为进博会的“老朋友”，雅培带来了多项医疗健康科技和创新成果。博览会期间，推出了《持续葡萄糖监测临床应用专家共识》（简称《专家共识》），并同时展示了瞬感数字化血糖管理解决方案。

本次推出的《专家共识》为持续葡萄糖监测（CGM）在临床上的应用提供了理论支撑。天津医科大学朱宪彝纪念医院的谢云教授表示，《专家共识》采用问答体例，涵盖了七大类别，共计31个问题与解答，深入剖析了CGM临床应用中的常见疑惑，旨在为CGM的临床规范化操作提供权威的借鉴。

随着糖尿病的诊断与治疗技术日新月异，国际上最新推出了对精度要求更为严格的集成式持续葡萄糖监测系统（iCGM）标准。iCGM代表着当前国际上对连续葡萄糖监测设备准确性的高要求。

对此，北京协和医院教授赵维纲认为，iCGM标准的推出以及相关技术的面世，无疑将为众多糖尿病患者带来积极作用。

据统计，我国已将糖尿病防治纳入健康中国专项行动。糖尿病治疗的智能化需求日益迫切，以应对日益增长的健康管理挑战。

现场，雅培展出的瞬感2持续葡萄糖监测系统实现“不扎手指测血糖”，凭借传感器与智能手机应用程序的配合，便于用户掌握自身葡萄糖水平动态。据了解，该系统在国际上已获得FDA iCGM注册认证。

“我们持续推陈出新，借助进博会溢出效应，将多项‘展品’转化为‘商品’。”雅培糖尿病业务大中华区总经理李婧表示，瞬感家族正不断创新产品线，提供从个人到医院的数字化血糖管理解决方案。

据介绍，雅培瞬感持续动态葡萄糖监测系统目前已在全球六十余个国家应用，服务了超过六百万的糖尿病患者。在我国，该系统已为五十万以上用户提供服务。

(责编：王连香、高雷)

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