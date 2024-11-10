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在进博会看保险业以新技术驱动新服务

2024年11月10日14:22 | 来源：人民网
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人民网上海11月10日电 （记者车柯蒙）风险雷达预警系统、“智能理赔4.0”系统、“水精灵”装置、智能无人机应用……走进第七届进博会的展厅，大数据、云计算、人工智能等前沿技术正提升金融服务效率，优化客户体验，实现金融服务智能化。

记者了解到，今年中国太平洋保险（以下简称中国太保）展厅以服务金融“五篇大文章”为核心主题，分为科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融以及社会公益六大板块。这其中，“科技金融”领域的创新实践吸引不少参展观众驻足。

以“智能理赔4.0”系统为例，新能源车主可通过车机APP一键在线报案、完成AI定损初判，通过车企生成智能查勘报告，高效完成理赔维修，省时省力。物联网水淹报警系统则可以助力实现水淹风险早发现、早施救，相关设备可布设于车库、地下室，发生水淹、内涝警情时发布报警，最大程度避免损失。

“我们积极服务国家创新驱动发展战略，为科技产业提供风险保障和资金支持，为科技创新注入更多保险动能。”中国太保展台相关工作人员表示。

据介绍，作为进博会核心支持企业和指定保险服务商，从2018年首届进博会至今，中国太保已连续第七年服务进博会。从首届的350亿元财产保险保障，到第七届逾1.27万亿元的“产、寿、健”一站式综合保险保障方案，一站式保险金融服务在进博会舞台亮相。

(责编：王连香、高雷)
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