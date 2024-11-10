人民网北京11月10日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。本届进博会延续了食品及农产品展区、汽车展区、技术装备展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区、服务贸易展区六大展区设置。

记者了解到，本届进博会医疗器械及医药保健展区以“健康中国，美好生活”为主题，规划了医疗器械、药品、营养保健食品三大核心板块，并设立了健康养老专区。该展区旨在全面展示国际先进的医疗技术、创新产品及服务。

近年来，从展品亮相到产品落地，进博会跑出溢出效应“加速度”，助力一系列医疗前沿科技创新成果在中国市场扎根，不仅惠及企业与民众，也为经济高质量发展注入动能。

作为进博会强大溢出效应和拉动效应的受益者，雅培在展会期间展示了一系列“心”科技，通过这些科技探索心血管全周期健康管理方案。

随着人口老龄化进程加快以及居民生活方式的转变，针对心血管全生命周期的健康管理显得迫在眉睫。

由于进博会的溢出效应，全球心血管创新科技正在加速被引进中国市场，以多样化的健康管理手段为健康中国赋能。

“最新一代搭载人工智能平台Ultreon 2.0的光学相干断层成像系统（OCT）于今年进博会首次亮相。”雅培血管业务部门副总裁、大中华区总经理江柁介绍道，手术治疗是冠心病的重要治疗方式。随着介入手术数量的不断攀升，如何提升手术质量已成为进一步改善患者预后的关键。这一系统能够为术者实施经皮冠状动脉介入手术（PCI）提供辅助支持。

此外，雅培还在本届进博会上展示了其他展品，包括AVEIR DR双腔植入式无导线心脏起搏器系统和TriClip经导管三尖瓣夹及可操控导引导管。

(责编：王连香、高雷)

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